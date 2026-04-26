Brest Bretagne – Gloria Bistrița LIVE SCORE (19:00). Ardelencele au șansa unei calificări istorice în Final 4-ul EHF CL

Brest Bretagne și Gloria Bistrița se întâlnesc în această seară într-un meci crucial pentru ardelence în manșa a doua din sferturile EHF Champions League. Elevele lui Carlos Viver pot ajunge în premieră în Final 4-ul competiției, însă au de întors eșecul suferit în România săptămâna trecută, când franțuzoaicele s-au impus cu 36-35.
Partida dintre Brest și Gloria Bistrița va avea loc de la ora 19:00 și va fi transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația AntenaSport.
Brest Bretagne – Gloria Bistrița LIVE SCORE (19:00)
Înainte de meciul de la Brest, ardelencele au mai disputat o partidă la nivel național, cea contra Coronei Brașov din Cupa României, încheiată cu victoria Gloriei, scor 35-22. De cealaltă parte, formația din Franța a avut parte de o săptămână de pauză între manșa tur și cea retur.
Turul a fost unul extrem de echilibrat, cu Brest Bretagne fiind totuși echipa care a fost constant în avantaj, mai ales în partea a doua. La ultima fază a meciului, Gloria a fost aproape să restabilească egalitatea, însă aruncarea lui Arcos a trecut puțin pe lângă bară.
Diseară, ardelencele au nevoie de o victorie la două goluri pentru a se califica în premieră în Final 4-ul Ligii Campionilor, fază unde Brest a mai fost în 2021, atunci când a pierdut în ultimul act contra celor de la Vipers.
- CSM Bucureşti – Esbjerg se joacă ACUM. Tigroaicele luptă pentru calificarea în Final 4-ul Ligii Campionilor
- Bogdan Voina, noul președinte al Federației Române de Handbal. Victorie după un tur doi cu Sorin Dinu
- Scandal la alegerile pentru președinte la FR Handbal! Circ din cauza lipsei perdelelor la cabinele de vot
- Iulia Dumanska, noul portar al campioanei CSM Bucureşti
- CSM București, învinsă de Esbjerg după un final încins, în sferturile Champions League. Gloria Bistrița, eșec la limită cu Brest