Brest Bretagne – Gloria Bistrița LIVE SCORE (19:00). Ardelencele au șansa unei calificări istorice în Final 4-ul EHF CL

Andrei Nicolae Publicat: 26 aprilie 2026, 17:25

Brest Bretagne – Gloria Bistrița LIVE SCORE (19:00). Ardelencele au șansa unei calificări istorice în Final 4-ul EHF CL

Jucătoarele lui Gloria Bistrița / Sport Pictures

Brest Bretagne și Gloria Bistrița se întâlnesc în această seară într-un meci crucial pentru ardelence în manșa a doua din sferturile EHF Champions League. Elevele lui Carlos Viver pot ajunge în premieră în Final 4-ul competiției, însă au de întors eșecul suferit în România săptămâna trecută, când franțuzoaicele s-au impus cu 36-35.

Partida dintre Brest și Gloria Bistrița va avea loc de la ora 19:00 și va fi transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

Brest Bretagne – Gloria Bistrița LIVE SCORE (19:00)

Înainte de meciul de la Brest, ardelencele au mai disputat o partidă la nivel național, cea contra Coronei Brașov din Cupa României, încheiată cu victoria Gloriei, scor 35-22. De cealaltă parte, formația din Franța a avut parte de o săptămână de pauză între manșa tur și cea retur.

Turul a fost unul extrem de echilibrat, cu Brest Bretagne fiind totuși echipa care a fost constant în avantaj, mai ales în partea a doua. La ultima fază a meciului, Gloria a fost aproape să restabilească egalitatea, însă aruncarea lui Arcos a trecut puțin pe lângă bară.

Diseară, ardelencele au nevoie de o victorie la două goluri pentru a se califica în premieră în Final 4-ul Ligii Campionilor, fază unde Brest a mai fost în 2021, atunci când a pierdut în ultimul act contra celor de la Vipers.

Recomandări

Cine va câştiga titlul în Premier League, în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
O fabrică de piese auto din Bistriţa dă afară sute de angajaţi. 500 de oameni vor rămâne şomeri
Observator
O fabrică de piese auto din Bistriţa dă afară sute de angajaţi. 500 de oameni vor rămâne şomeri
Mihai Stoica, ipoteză bombă: “Mi-aş dori să lucrez cu Răzvan Lucescu la FCSB! S-ar înţelege cu Gigi Becali”
Fanatik.ro
Mihai Stoica, ipoteză bombă: “Mi-aş dori să lucrez cu Răzvan Lucescu la FCSB! S-ar înţelege cu Gigi Becali”
17:24

FIFA vrea să mărească potul pentru World Cup 2026! Anunțul făcut astăzi
17:17

LIVE SCORECSM Bucureşti – Esbjerg se joacă ACUM. Tigroaicele luptă pentru calificarea în Final 4-ul Ligii Campionilor
17:09

PSG are emoţii mari înaintea duelului cu Bayern din UCL. Hakimi a ieșit accidentat la ultimul meci
16:56

Andrei Rațiu, în centrul unei faze cum rar se vede în fotbal. Scorul a trecut de la 2-2 la 3-1
16:32

Alex Dobre poate prinde un transfer în vestul Europei! Două echipe și-au trimis scouteri la Dinamo – Rapid
16:26

“Se lucrează intens” Anunţul despre transferuri al lui Mihai Stoica! Ce a spus despre situaţia lui Florin Tănase
1 VIDEONebunie totală în Anglia! Au promovat în minutul 90+13, după ce fanii adverşi au sărbătorit pe teren cu 8 minute mai devreme 2 Anunţul lui Gigi Becali despre viitorul antrenor al FCSB-ului: “Bat palma cu el şi mă ţin de cuvânt” 3 Scandal între Alex Chipciu şi un fost angajat de la CFR Cluj: “Ai uitat când v-am împărțit prima mea de 3.000 de euro?” 4 Salariu de 30.000 de euro pentru Daniel Pancu. Antrenorul e gata să semneze: “E un fenomen” 5 Acuzaţii grave după CFR Cluj – U Cluj 1-0: “Cred că din cască i-au spus! Cum se poate aşa ceva?” 6 Mesajul postat de Elias Charalambous, după ce Gigi Becali a anunţat că-l aşteaptă la FCSB: “Caracterul face diferenţa”
Citește și
Cele mai citite
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilorDe asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor