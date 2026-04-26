Brest Bretagne – Gloria Bistrița LIVE SCORE (19:00). Ardelencele au șansa unei calificări istorice în Final 4-ul EHF CL

Brest Bretagne și Gloria Bistrița se întâlnesc în această seară într-un meci crucial pentru ardelence în manșa a doua din sferturile EHF Champions League. Elevele lui Carlos Viver pot ajunge în premieră în Final 4-ul competiției, însă au de întors eșecul suferit în România săptămâna trecută, când franțuzoaicele s-au impus cu 36-35.

Partida dintre Brest și Gloria Bistrița va avea loc de la ora 19:00 și va fi transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

Înainte de meciul de la Brest, ardelencele au mai disputat o partidă la nivel național, cea contra Coronei Brașov din Cupa României, încheiată cu victoria Gloriei, scor 35-22. De cealaltă parte, formația din Franța a avut parte de o săptămână de pauză între manșa tur și cea retur.

Turul a fost unul extrem de echilibrat, cu Brest Bretagne fiind totuși echipa care a fost constant în avantaj, mai ales în partea a doua. La ultima fază a meciului, Gloria a fost aproape să restabilească egalitatea, însă aruncarea lui Arcos a trecut puțin pe lângă bară.

Diseară, ardelencele au nevoie de o victorie la două goluri pentru a se califica în premieră în Final 4-ul Ligii Campionilor, fază unde Brest a mai fost în 2021, atunci când a pierdut în ultimul act contra celor de la Vipers.