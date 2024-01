Cea mai cunoscută amantă din România s-a năpustit asupra celei mai bogate românce, care s-a măritat cu un bărbat de 78 de ani! - Antena Sport

Reclamă

Romina Gingaşu l-a cunoscut pe Piero Ferrari atunci când lucra pentru un brand de avioane private. A încercat să îi vândă un avion lui Piero Ferrari, dar nu a reuşit. În schimb s-a căsătorit cu omul de afaceri italian.

”Ne-am cunoscut dintr-o coincidenţă. A încercat timp de şase luni să-mi vândă un avion, dar la final am ieşit la cină şi am început o relaţie. Am refuzat, nu am cumpărat avionul. Este inteligentă, energică şi amuzantă. Are totul. E o femeie tânără, foarte isteaţă”, mărturisea Piero Ferrari.

Reclamă

Cum l-a putut numi pe Ion Ţiriac miliardarul de 78 de ani care s-a căsătorit cu o româncă mai tânără cu 46 de ani decât el!

Piero Ferrari, fiul lui Enzo Ferrari şi soţul Rominei Gingaşu, care a moştenit 10% din brandul Ferrari şi are o avere estimată de Forbes la 7,1 miliarde de dolari, a vorbit din nou despre Ion Ţiriac.

Piero Ferrari şi omul de afaceri român au o relaţie de prietenie. Fiul legendarului Enzo Ferrari este căsătorit cu o româncă, Romina Gingaşu, care este cu 46 de ani mai tânără decât el.

Piero Ferrari l-a numit pe Ion Ţiriac „un mare personaj”. Moştenitorul lui Enzo Ferrari a venit, recent, din nou în România alături de soţia sa, Romina Gingaşu.

Reclamă 4 / 0/3

”E un mare personaj (n.r: Ion Ţiriac). L-am urmărit de când juca tenis cu Năstase şi acum sunt fericit că am reluat legătura cu el. E un mare personaj care a făcut multe, chiar şi multe bussiness-uri. Bravo, e inteligent”, a declarat Piero Ferrari, potrivit orangesport.ro. Piero Ferrari şi soţia lui, Romina Gingaşu, au fost în România şi în vara lui 2022, atunci când au admirat colecţia spectaculoasă de maşini a lui Ion Ţiriac. Soţul Rominei Gingaşu, despre Ion Ţiriac: „Este un excelent om de afaceri” „Este un excelent om de afaceri (n.r. Ion Ţiriac), dar poate fi şi foarte amuzant, dacă vrea”, spunea atunci Piero Ferrari despre Ion Ţiriac. În colecţia lui Ion Tiriac, Piero Ferrari a găsit şi o maşină specială pentru el. Este vorba despre faimosul F40, lansat în urmă cu mai bine de 35 de ani de tatăl lui, legendarul Enzo Ferrari. „E ultima maşină pe care tatăl meu a prezentat-o pentru presă şi clienţi. A murit un an mai târziu”, preciza moştenitorul lui Enzo Ferrari. Romina Gingaşu spune că ea şi soţul ei, Piero Ferrari, sunt persoane modeste, în ciuda averii de peste 7 miliarde de dolari a acestuia! Romina Gingaşu a susţinut că ea şi soţul ei sunt persoane modeste, chiar dacă el are o avere de peste 7 miliarde de dolari. Romina Gingaşu susţine că se plimbă cu Ferrari doar în weekend. De altfel, Romina Gingaşu şi Piero Ferrari au o maşină Dacia. ”Pentru fiecare zi, este o maşină fantastică. Poate fi folosită zi de zi, este confortabilă, sigură şi merge peste tot. Ferrari este o maşină pentru cei pasionaţi de viteză, dar nu numai, şi pentru piloţi. Dacia, Avem o Dacia, da”, a spus Piero Ferrari. Reclamă

”Aveam nevoie de o maşină de parcat uşor. În funcţie de locurile în care mergem, luăm Dacia pentru că e mai uşor”, a explicat şi Romina Gingaşu decizia lor de a achiziţiona un autoturism Dacia.