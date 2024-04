Ronald Gavril a apărut dezbrăcat în pat, alături de iubita lui, Anamaria Prodan: "Viaţa nu se aşteaptă, se trăieşte!" - Antena Sport

Conform click.ro, Anamaria Prodan nu s-a uitat la bani şi i-a achiziţionat fiicei sale un bolid în valoare de nu mai puţin de 140.000 de euro. Sarah a ajuns astfel la a patra maşină, după ce în ultima perioadă, a condus şi Ferrari-ul mamei sale.

Anamaria Prodan i-a oferit bolidul fiicei sale, acesta având asupra lui şi o mare fundă roşie. Sarah a fost extrem de bucuroasă atunci când şi-a văzut cadoul, în faţa vilei în care locuieşte alături de mama ei, în Snagov.

Sarah a primit de la mama ei ultimul model de Mercedes GLE 400 diesel, o adevărată bijuterie pe patru roţi. Nu este primul bolid de lux pe care Anamaria Prodan i-l cumpără fiicei sale, baschetbalistă la Sepsi-SIC Sf.Gheorghe. Sarah a mai primit, de-a lungul timpului, un Porsche Cayenne, un Mercedes GLE şi un Lamborghini.

Sarah Dumitrescu: „Îmi plac maşinile. Când am terminat liceul, am primit un Porsche Cayenne alb”

Într-un interviu acordat în trecut pentru AntenaSport, Sarah a dezvăluit că pe prima maşină pe care a primit-o de la mama ei, un Lamborghini, a făcut-o „praf” într-un accident rutier foarte grav, în care a fost implicată.

„Da, chiar îmi plac maşinile. Când am terminat liceul, am primit un Porsche Cayenne alb. Nu-l mai am. Din nefericire, nu-l mai am. Am făcut un accident destul de grav. Aş investi în maşini, dar aici pot să-i dau puţin credit mamei”, a declarat Sarah Dumitrescu.

Anamaria Prodan a făcut declaraţii unice despre fiica ei cea mică, Sarah. Impresara a declarat că sportiva de 23 de ani îi seamănă cel mai mult, dintre cei trei copii ai ei. Vedeta de 51 de ani a dezvăluit şi la ce capitol a moştenit-o fiica ei.

Anamaria Prodan s-a declarat mândră de fiica ei cea mică, despre care susţine că a ales să-şi creeze propriul drum în viaţă. Impresara a declarat că Sarah a preferat să facă baschet de performanţă, deşi avea posibilitatea de a lucra alături de mama ei.