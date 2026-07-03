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Dan Şucu a pus ochii pe un star de la Cupa Mondială 2026! Noua vedetă, care a marcat trei goluri, e în capul listei

Alex Masgras Publicat: 3 iulie 2026, 10:19

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Dan Şucu a pus ochii pe un star de la Cupa Mondială 2026! Noua vedetă, care a marcat trei goluri, e în capul listei

Dan Şucu, la un meci al lui Genoa / Profimedia Images

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Dan Şucu vrea să continue campania de transferuri de la Genoa cu un nume important de la ediţia din acest an de la Cupa Mondială 2026. După ce l-a vândut pe Jeff Ekhator la Juventus pentru aproximativ 18 milioane de euro, formaţia din Serie A vrea să îşi întărească atacul şi are în capul listei un fotbalist care a impresionat la Cupa Mondială 2026.

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Este vorba despre Julian Quinones, starul Mexicului de la acest turneu final. Jucătorul născut în Columbia, dar care evoluează pentru Mexic, joacă în prezent în Arabia Saudită, la Al-Qadsiah.

Genoa îl vrea pe Julian Quinones, vedeta Mexicului

Potrivit Il Secolo XIX, cotidian italian, Quinones se află în capul listei echipei lui Dan Şucu, dar “grifonii” trebuie să se grăbească, deoarece cota atacantului naţionalei Mexicului poate creşte dacă va continua aceste evoluţii foarte bune la Cupa Mondială:

“Atacantul impresionează la Mondial cu Mexicul, dar prețul său ar putea crește dacă gazdele merg mai departe. Quinones ar fi candidatul ideal pentru conducere, având în vedere și prețul, și salariul său”, au scris italienii.

Mexic se pregăteşte pentru meciul din optimile de finală cu Anglia. Partida de pe Azteca va avea loc în noaptea de duminică spre luni, de la ora 03:00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

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În ceea ce îl priveşte pe Quinones, el a făcut un turneu final excelent. A marcat trei goluri până acum, în meciurile cu Africa de Sud, Cehia şi Ecuador şi şi-a trecut în cont şi o pasă decisivă la meciul cu sud-americanii, din 16-imile de finală ale Cupei Mondiale.

  • 14 milioane de euro este cota de piaţă a lui Julian Quinones, potrivit transfermarkt.com
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