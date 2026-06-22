Lionel Messi, în cursa pentru un nou Balon de Aur? Lista favoriților după ce a devenit cel mai bun marcator de la Mondiale

Lionel Messi a făcut spectacol și în al doilea meci al Argentinei de la acest Campionat Mondial, starul lui Scaloni reușind să înscrie ambele goluri ale campioanei en-titre în partida cu Austria.

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Fotbalistul care va împlini în doar două zile vârsta de 39 de ani a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale, iar numele său a reapărut în lista favoriților pentru câștigarea Balonului de Aur.

Lionel Messi, în „cărți” pentru Balonul de Aur? Ce spun cifrele

Lionel Messi a ajuns la cinci reușite înscrise la acest Campionat Mondial și la un total de 18 la turneele finale. Dubla sa a adus o nouă victorie pentru Argentina, care s-a și calificat în faza șaisprezecimilor de finală.

După ce l-a depășit pe Miroslav Klose în ierarhia celor mai buni marcator din istoria Campionatului Mondial, Messi a revenit în lista fotbaliștilor care luptă pentru cucerirea Balonului de Aur.

Acesta este al șaselea într-un sondaj al celor de la Polymarket, după Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappe, Michael Olise și Ousmane Dembele. Bineînțeles, el poate emite pretenții la această distincție, doar în cazul în care ar cuceri iarăși Cupa Mondială.