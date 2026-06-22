Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Lionel Messi, în cursa pentru un nou Balon de Aur? Lista favoriților după ce a devenit cel mai bun marcator de la Mondiale

Lionel Messi, în cursa pentru un nou Balon de Aur? Lista favoriților după ce a devenit cel mai bun marcator de la Mondiale

Daniel Işvanca Publicat: 22 iunie 2026, 22:54

Comentarii
Lionel Messi, în cursa pentru un nou Balon de Aur? Lista favoriților după ce a devenit cel mai bun marcator de la Mondiale

Lionel Messi / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Lionel Messi a făcut spectacol și în al doilea meci al Argentinei de la acest Campionat Mondial, starul lui Scaloni reușind să înscrie ambele goluri ale campioanei en-titre în partida cu Austria.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fotbalistul care va împlini în doar două zile vârsta de 39 de ani a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale, iar numele său a reapărut în lista favoriților pentru câștigarea Balonului de Aur.

Lionel Messi, în „cărți” pentru Balonul de Aur? Ce spun cifrele

Lionel Messi a ajuns la cinci reușite înscrise la acest Campionat Mondial și la un total de 18 la turneele finale. Dubla sa a adus o nouă victorie pentru Argentina, care s-a și calificat în faza șaisprezecimilor de finală.

După ce l-a depășit pe Miroslav Klose în ierarhia celor mai buni marcator din istoria Campionatului Mondial, Messi a revenit în lista fotbaliștilor care luptă pentru cucerirea Balonului de Aur.

Acesta este al șaselea într-un sondaj al celor de la Polymarket, după Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappe, Michael Olise și Ousmane Dembele. Bineînțeles, el poate emite pretenții la această distincție, doar în cazul în care ar cuceri iarăși Cupa Mondială.

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Merită Istvan Kovacs să arbitreze finala Cupei Mondiale?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reacţia Ministerului Educaţiei după ce o elevă a prezis pe TikTok subiectele la Evaluarea Naţională
Observator
Reacţia Ministerului Educaţiei după ce o elevă a prezis pe TikTok subiectele la Evaluarea Naţională
Fotbalistul care a debutat la 17 ani la FCSB face mărturii șocante: ”Din cauza drogurilor și a cluburilor de noapte mi-am pierdut cariera”
Fanatik.ro
Fotbalistul care a debutat la 17 ani la FCSB face mărturii șocante: ”Din cauza drogurilor și a cluburilor de noapte mi-am pierdut cariera”
22:50

Lionel Messi a surprins, după ce a scris istorie la Mondial: “Nu-mi mai amintesc”
22:11

Trei concluzii după Argentina – Austria 2-0: Messi, Messi, Messi
22:03

Programul zilei a 12-a de la Campionatul Mondial. Meciurile transmise pe Antena 1 și live în AntenaPLAY
21:55

VIDEOArgentina – Austria 2-0. Messi continuă spectacolul la Cupa Mondială cu o dublă pe Antena 1 şi AntenaPLAY
21:48

VIDEOCe s-a întâmplat când Shakira a apărut în direct la meciul Argentina – Austria, unde Messi a scris istorie la Cupa Mondială
21:32

“Nu e de pe pământ”. Gigi Becali, impresionat de Lionel Messi. Ce favorită are la Mondial: “Am făcut pariu cu Şumudică”
Vezi toate știrile
1 Transfer pregătit de Universitatea Craiova. O nouă mutare de Liga Campionilor 2 Denis Drăguş, liber spre FCSB. Anunţul din Turcia care îi dă speranţe lui Gigi Becali 3 Moment controversat în startul meciului istoric arbitrat de Istvan Kovacs la Mondial. Japonia a cerut penalty 4 Campionatul Mondial 2026 | Rezultate, program şi clasamente de la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic 5 Suma cu care s-a ales Istvan Kovacs după ce a arbitrat meciul 1.000 din istoria Cupei Mondiale 6 Leo Messi, negocieri pentru revenirea în tricoul Barcelonei! Totul s-ar putea petrece după Cupa Mondială
Citește și
Cele mai citite
Trabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi BecaliTrabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi Becali
FCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitarFCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitar
Gigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSBGigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSB
Nuno Campos a decis: 2 jucători de la Dinamo, liberi să se transfereNuno Campos a decis: 2 jucători de la Dinamo, liberi să se transfere