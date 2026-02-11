U Cluj - Oțelul se joacă ACUM. Meci capital pentru calificarea în sferturile Cupei României - Antena Sport

Închide meniul
Daniel Işvanca Publicat: 11 februarie 2026, 20:00

Universitatea Cluj - Oțelul / Sportpictur

Cupa României continuă miercuri cu o serie de patru meciuri din ultima etapă a fazei grupelor. Capul de afiș este duelul dintre Universitatea Cluj și Oțelul Galați, transmis în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Tot miercuri, CSM Slatina a remizat cu Metaloglobus, scor 2-2, iar de la 20:00 mai joacă Metalul Buzău – Sepsi OSK și Sporting Liești – Csikszereda.

U Cluj – Oțelul Galați 0-0

Min. 1: Start de meci pe Cluj Arena!

  • U Cluj: Lefter – Mikanovic, Cisse, Coubiș, Chipciu – Simion, Bic, Fabry – Mendy, Lukic, Stanojev. Rezerve: Coșa, Chinteș, Capradossi, El Sawym Nistor, Macalou, Drammeh, Codrea, Gheorghiță. Antrenor: Cristiano Bergodi
  • Oțelul Galați: I. Popescu – Conrado, P. Iacob, Ne Lopes, Zhelev – Lameira, Chira, A. Ciobanu – Andrezinho, Fernandes, Bană. Rezerve: Ursu, E. Neicu, Kazu, Bruno Paz, Bordun, Postelnicu, Sancu, C. Neicu, Debeljuh. Antrenor: Laszlo Balint

Meciurile de miercuri din Cupa României

  • CSM Slatina – Metaloglobus 2-2
  • 20:00 Metalul Buzău – Sepsi OSK
  • 20:00 Sporting Liești – Csikszereda
  • 20:00 Universitatea Cluj – Oțelul Galați
