U Cluj - Oțelul se joacă ACUM. Meci capital pentru calificarea în sferturile Cupei României - Antena Sport

Cupa României continuă miercuri cu o serie de patru meciuri din ultima etapă a fazei grupelor. Capul de afiș este duelul dintre Universitatea Cluj și Oțelul Galați, transmis în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tot miercuri, CSM Slatina a remizat cu Metaloglobus, scor 2-2, iar de la 20:00 mai joacă Metalul Buzău – Sepsi OSK și Sporting Liești – Csikszereda.

U Cluj – Oțelul Galați 0-0

Min. 1: Start de meci pe Cluj Arena!

U Cluj: Lefter – Mikanovic, Cisse, Coubiș, Chipciu – Simion, Bic, Fabry – Mendy, Lukic, Stanojev. Rezerve : Coșa, Chinteș, Capradossi, El Sawym Nistor, Macalou, Drammeh, Codrea, Gheorghiță. Antrenor : Cristiano Bergodi

Lefter – Mikanovic, Cisse, Coubiș, Chipciu – Simion, Bic, Fabry – Mendy, Lukic, Stanojev. : Coșa, Chinteș, Capradossi, El Sawym Nistor, Macalou, Drammeh, Codrea, Gheorghiță. : Cristiano Bergodi Oțelul Galați: I. Popescu – Conrado, P. Iacob, Ne Lopes, Zhelev – Lameira, Chira, A. Ciobanu – Andrezinho, Fernandes, Bană. Rezerve: Ursu, E. Neicu, Kazu, Bruno Paz, Bordun, Postelnicu, Sancu, C. Neicu, Debeljuh. Antrenor: Laszlo Balint

Meciurile de miercuri din Cupa României