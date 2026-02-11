U Cluj - Oțelul se joacă ACUM. Meci capital pentru calificarea în sferturile Cupei României - Antena Sport

Cupa României continuă miercuri cu o serie de patru meciuri din ultima etapă a fazei grupelor. Capul de afiș este duelul dintre Universitatea Cluj și Oțelul Galați, transmis în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport.
Tot miercuri, CSM Slatina a remizat cu Metaloglobus, scor 2-2, iar de la 20:00 mai joacă Metalul Buzău – Sepsi OSK și Sporting Liești – Csikszereda.
U Cluj – Oțelul Galați 0-0
Min. 1: Start de meci pe Cluj Arena!
- U Cluj: Lefter – Mikanovic, Cisse, Coubiș, Chipciu – Simion, Bic, Fabry – Mendy, Lukic, Stanojev. Rezerve: Coșa, Chinteș, Capradossi, El Sawym Nistor, Macalou, Drammeh, Codrea, Gheorghiță. Antrenor: Cristiano Bergodi
- Oțelul Galați: I. Popescu – Conrado, P. Iacob, Ne Lopes, Zhelev – Lameira, Chira, A. Ciobanu – Andrezinho, Fernandes, Bană. Rezerve: Ursu, E. Neicu, Kazu, Bruno Paz, Bordun, Postelnicu, Sancu, C. Neicu, Debeljuh. Antrenor: Laszlo Balint
Meciurile de miercuri din Cupa României
- CSM Slatina – Metaloglobus 2-2
- 20:00 Metalul Buzău – Sepsi OSK
- 20:00 Sporting Liești – Csikszereda
- 20:00 Universitatea Cluj – Oțelul Galați
