Atletico - Real Madrid LIVE TEXT (21:00). Duel stelar la Jeddah pentru un loc în finală - Antena Sport

Atletico - Real Madrid LIVE TEXT (21:00). Duel stelar la Jeddah pentru un loc în finală

Atletico – Real Madrid LIVE TEXT (21:00). Duel stelar la Jeddah pentru un loc în finală

Atletico – Real Madrid LIVE TEXT (21:00). Duel stelar la Jeddah pentru un loc în finală

Daniel Işvanca Publicat: 8 ianuarie 2026, 16:48

Atletico – Real Madrid LIVE TEXT (21:00). Duel stelar la Jeddah pentru un loc în finală

Julian Alvarez și Vinicius Junior / Colaj Antena Sport

Barcelona este prima echipă calificată în finala Supercupei Spaniei, asta după ce formația antrenată de Hansi Flick a făcut spectacol în partida cu Athletic Club Bilbao, câștigând cu scorul de 5-0.

În cealaltă semifinală, vom avea parte de un derby 100% madrilen, între Atletico și Real. Partida este transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Atletico – Real Madrid LIVE TEXT (21:00)

Barcelona își va afla adversara joi seară din Supercupa Spaniei, cea de-a doua semifinală fiind disputată de Atletico Madrid și Real Madrid. Xabi Alonso nu îl va avea la dispoziție pe Kylian Mbappe, care are în continuare dureri.

Partida are loc pe King Abdullah Sports City din Jeddah. Gruparea antrenată de Diego Simeone s-a impus în ultimul duel direct, cu scorul de 5-2. 

Echipele probabile la Atletico – Real Madrid

  • Atletico Madrid: Oblak – Llorente, Pubill, Giménez, Hancko – Koke, Gallagher, Giuliano, Baena – Sørloth, Alvarez.
  • Real Madrid: Courtois – Valverde, Rudiger, Huijsen, Carreras – Camavinga, Tchouameni, Bellingham – Rodrygo, Garcia, Vinicius.
1 FotoRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român 2 FotoMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea 3 Gigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSB 4 Scandal la aeroport la plecarea lui Adrian Şut din Antalya: “A fost o onoare să joc pentru FCSB” 5 Românul, transferul carierei la Galatasaray! Mutare de 7 milioane de euro 6 Gigi Becali a anunţat transferul iernii în Liga 1! Salariul e uriaş. Toate detaliile mutării
