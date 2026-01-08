Atletico - Real Madrid LIVE TEXT (21:00). Duel stelar la Jeddah pentru un loc în finală - Antena Sport

Barcelona este prima echipă calificată în finala Supercupei Spaniei, asta după ce formația antrenată de Hansi Flick a făcut spectacol în partida cu Athletic Club Bilbao, câștigând cu scorul de 5-0.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În cealaltă semifinală, vom avea parte de un derby 100% madrilen, între Atletico și Real. Partida este transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Atletico – Real Madrid LIVE TEXT (21:00)

Barcelona își va afla adversara joi seară din Supercupa Spaniei, cea de-a doua semifinală fiind disputată de Atletico Madrid și Real Madrid. Xabi Alonso nu îl va avea la dispoziție pe Kylian Mbappe, care are în continuare dureri.

Partida are loc pe King Abdullah Sports City din Jeddah. Gruparea antrenată de Diego Simeone s-a impus în ultimul duel direct, cu scorul de 5-2.

Echipele probabile la Atletico – Real Madrid