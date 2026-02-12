Dinamo - Hermannstadt (LIVE TEXT, 18:00). Trupa lui Kopic luptă pentru primul loc în Cupa României - Antena Sport

Dinamo și Hermannstadt se întâlnesc astăzi pe Arcul de Triumf într-un meci din ultima etapă din grupele Cupei României care le pune față în față pe primele două clasate din ierarhia lor. Alb-roșiii încă nu sunt 100% sigur de calificare, motiv pentru care vor lupta pentru victorie contra sibienilor, cele trei puncte fiind și garanția pentru ocuparea primului loc
Ziua de joi marchează finalul fazei grupelor în Cupa României, iar cinci meciuri urmează să se dispute diseară. Trei dintre ele sunt aferente Grupei D, unde cinci echipe au în continuare șanse matematice de a ajunge în sferturile competiției. Cel mai interesant duel este cel dintre primele două clasate, și anume Hermannstadt și Dinamo.
Dinamo – Hermannstadt (LIVE TEXT, 18:00)
Înainte de ultima etapă, sibienii sunt pe primul loc cu maximum de puncte, după ce le-a învins pe Concordia Chiajna și pe FC Botoșani. De cealaltă parte, “câinii roșii” au patru puncte, după ce au învins-o pe CS Dinamo și au remizat cu Farul.
Ca FC Dinamo să fie sigură de calificare, ea trebuie să o învingă pe Hermannstadt. De cealaltă parte, sibienii sunt în sferturi și cu un rezultat de egalitate, ținând cont de numărul mai mare de puncte.
Calculele devin și mai interesante pentru echipele de sub locul 2, prima fiind Concordia Chiajna. Formația din Ilfov are trei puncte, dă peste FC Botoșani și poate ajunge în sferturi prin două scenarii:
- Concordia bate pe FC Botoșani și Dinamo nu câștigă cu Hermannstadt
- Concordia face egal cu FC Botoșani și Dinamo pierde cu Hermannstadt
Trecând mai departe, Farul are meci cu CS Dinamo și are și ea două scenarii în față, depinzând evident de alte rezultate:
- Farul bate pe CS Dinamo, Dinamo pierde cu Hermannstadt și Concordia Chiajna nu câștigă cu FC Botoșani
- Farul bate pe CS Dinamo, Dinamo face egal cu Hermannstadt, Concordia nu câștigă și “marinarii” au un golaveraj mai bun decât “câinii”
În final, FC Botoșani are cele mai mici opțiuni de calificare, având un singur punct. Iată scenariul de calificare pentru moldoveni:
- FC Botoșani bate pe Concordia Chiajna, Farul nu câștigă cu CS Dinamo, Dinamo pierde cu Hermannstadt, iar moldovenii au un golaveraj mai bun decât echipa lui Kopic
Programul din Grupa D în Cupa României
- Concordia Chiajna – FC Botoșani, ora 18:00
- CS Dinamo – Farul, ora 18:00
- Dinamo – Hermannstadt, ora 18:00
Clasamentul în Grupa D din Cupa României
- 1. Hermannstadt – 6 pct., golaveraj +3
- 2. Dinamo – 4 pct., golaveraj +2
- 3. Concordia Chiajna – 3 pct., golaveraj +2
- 4. Farul – 2 pct., golaveraj 0
- 5. FC Botoșani – 1 pct., golaveraj -2
- 6. CS Dinamo – 0 pct., golaveraj -5
