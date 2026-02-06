Închide meniul
Rapid - Petrolul 0-0. "Primvs derby" în Giuleşti - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Rapid – Petrolul 0-0. “Primvs derby” în Giuleşti
LIVE TEXT

Rapid – Petrolul 0-0. “Primvs derby” în Giuleşti

Antena Sport Publicat: 6 februarie 2026, 20:00

Comentarii
Rapid – Petrolul 0-0. Primvs derby în Giuleşti

Alexandru Dobre, în Petrolul - Rapid/ Sport Pictures

Rapid – Petrolul, duelul din etapa a 26-a din Liga 1, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 20:00. Cu o victorie, giuleştenii lui Costel Gâlcă vor urca provizoriu pe primul loc.

Rapid vine după victoria categorică obţinută cu Hermannstadt, scor 3-0. Denis Ciobotariu, Constantin Grameni şi Timotej Jambor au punctat pentru formaţia de sub Grant.

Rapid – Petrolul 0-0

Min. 14: Grameni a trimis un șut puternic, însă balonul a trecut pe lângă poarta Petrolului.

Min. 1: Start de meci pe Giulești!

  • Rapid: Iliev – Manea, Pașcanu, Bolgado, Sălceanu – Grameni, Keita, Moruțan – Jambor, Petrila, Paraschiv. Rezerve: Aioani, Ciobotariu, Onea, Borza, Vulturar, Hromada, G. Gheorghe, A. Șucu, Christensen, Al. Dobre, Hazrollaj, Koljic. Antrenor: Constantin Gâlcă
  • Petrolul (3-4-3): Bălbărău – Roche, Papp (cpt.), Soares – Veiga, Boțogan, Jyry, An. Dumitrescu – V. Gheorghe, Chică-Roșă, Dongmo. Rezerve: Krell, Șt. Rădulescu, Al. Mateiu, Prce, Rodrigues, Hanca, Grozav, Dumitrache, D. Paraschiv, Baldres, Dulca. Antrenor: Eugean Neagoe

Rapid ocupă locul secund, cu 48 de puncte, fiind la egalitate cu rivalii de la Dinamo. Giuleştenii sunt la un singur punct distanţă de liderul Universitatea Craiova, după 25 de runde disputate din Liga 1.

De cealaltă parte, Petrolul a obţinut o victorie în runda trecută, 1-0 cu Unirea Slobozia. “Lupii” lui Eugen Neagoe ocupă locul 12, cu 24 de puncte.

În tur, Rapid s-a impus la limită în duelul cu Petrolul, pe “Ilie Oană”, scor 1-0. Unicul gol al partidei a fost marcat de Alexandru Paşcanu.

“Primvs derby” va fi la episodul cu numărul 86. Rapid s-a impus de 38 de ori în confruntarea istorică cu Petrolul, în timp ce “lupii” au câştigat 23 de dueluri. Cea mai clară victorie au înregistrat-o giuleştenii, scor 6-1, în sezonul 1962-1963.

Cu cât se vinde o casă aflată la marginea prăpastiei. Agenţie imobiliară: "O oportunitate rară"Cu cât se vinde o casă aflată la marginea prăpastiei. Agenţie imobiliară: "O oportunitate rară"
Echipele probabile la Rapid – Petrolul:

Rapid (4-3-3): Aioani – Manea, Pașcanu, Ciobotariu, Borza – Christensen, Grameni, Hromada – Moruțan, Paraschiv, Dobre
Antrenor: Costel Gâlcă

Petrolul (3-4-3): Bălbărău – Roche, Papp, Guilherme – Dumitrescu, Jyry, Dulca, Ricardinho – R. Pop, Chică-Roșă, V. Gheorghe
Antrenor: Eugen Neagoe

Ce a spus Costel Gâlcă, înainte de Rapid – Petrolul

„După rezultatul pozitiv de la Sibiu suntem mult mai bine, avem încredere. Campionatul e echilibrat, e important să câștigăm și meciul următor. Am spus-o și înainte, mai ales că e un derby, trebuie să dăm tot, să avem atitudinea din repriza a doua cu Hermannstadt.

Important e să ne atingem obiectivul cât mai repede, abia apoi să vorbim despre titlu. Jucătorii noi mai au nevoie de ceva meciuri, și Daniel, și Olimpiu. Aduc un plus. Trebuie să ne adaptăm, de aceea am spus că o să facem unele schimbări în echipa de start. E nevoie să venim cu ceva mai fresh.

Kevin Ciubotaru e un jucător bun, dar noi am transferat pe postul acela. Sperăm ca Sălceanu să debuteze cât mai repede. La Talisson trebuie să așteptăm, știm procedura. El e pregătit, a jucat înainte să vină aici. Pentru noi e important să ne atingem obiectivul. Când vom intra în linie dreaptă, voi vorbi de titlu”, a declarat Costel Gâlcă.

Comentarii


20:08
Emma Răducanu, prima finalistă de la Transylvania Open! Britanica a învins revelația turneului
20:06
Transferul e oficial! Cu ce echipă a semnat Alex Băluţă
19:56
Un român celebru din fotbal îl face praf pe Cristi Chivu: “Cineva i-a sucit mințile”
19:52
VIDEODarius Olaru a dat lovitura! Veste extraordinară pentru căpitanul de la FCSB
19:51
“Nu ştiu ce e în capul unora” Dorinel Munteanu şi-a făcut praf jucătorii şi a anunţat o plecare de la Sibiu!
19:29
Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt
