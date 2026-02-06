Rapid - Petrolul 0-0. "Primvs derby" în Giuleşti - Antena Sport

Rapid – Petrolul, duelul din etapa a 26-a din Liga 1, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 20:00. Cu o victorie, giuleştenii lui Costel Gâlcă vor urca provizoriu pe primul loc.

Rapid vine după victoria categorică obţinută cu Hermannstadt, scor 3-0. Denis Ciobotariu, Constantin Grameni şi Timotej Jambor au punctat pentru formaţia de sub Grant.

Rapid – Petrolul 0-0

Min. 14: Grameni a trimis un șut puternic, însă balonul a trecut pe lângă poarta Petrolului.

Min. 1: Start de meci pe Giulești!

: Iliev – Manea, Pașcanu, Bolgado, Sălceanu – Grameni, Keita, Moruțan – Jambor, Petrila, Paraschiv. : Aioani, Ciobotariu, Onea, Borza, Vulturar, Hromada, G. Gheorghe, A. Șucu, Christensen, Al. Dobre, Hazrollaj, Koljic. : Constantin Gâlcă Petrolul (3-4-3): Bălbărău – Roche, Papp (cpt.), Soares – Veiga, Boțogan, Jyry, An. Dumitrescu – V. Gheorghe, Chică-Roșă, Dongmo. Rezerve: Krell, Șt. Rădulescu, Al. Mateiu, Prce, Rodrigues, Hanca, Grozav, Dumitrache, D. Paraschiv, Baldres, Dulca. Antrenor: Eugean Neagoe

Rapid ocupă locul secund, cu 48 de puncte, fiind la egalitate cu rivalii de la Dinamo. Giuleştenii sunt la un singur punct distanţă de liderul Universitatea Craiova, după 25 de runde disputate din Liga 1.