Arkadag - Al Nassr se joacă ACUM. Echipa lui Ronaldo luptă pentru sferturile Ligii Campionilor Asiei 2 - Antena Sport

Min. 19: Deschidere de scor! Oaspeții deblochează partida prin golul marcat de Al Hamdan.

Formaţia din Arabia Saudită evoluează în a doua competiţie valorică din Asia şi începe faza eliminatorie în Turkmenistan. Saudiţii pornesc favoriţi şi au preferat să meargă fără vedete la meciul tur cu Arkadag.

Meciul dintre Arkdag şi Al Nassr, din prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor Asiei 2, va fi transmis LIVE în AntenaPLAY, de la ora 15:45.

Al Nassr a mers cu doar 3 străini în Turkmenistan, doi brazilieni (Bento şi Angelo) şi un irakian (Abdulkareem). În rest, toţi jucătorii de la Al Nassr sunt din Arabia Saudită. De partea cealaltă, toţi jucătorii de la Arkadag sunt din Turkmenistan.

Echipa care va câştiga această dublă va juca în sferturile de finală împotriva câştigătoarei dintre Al Zawra (Irak) şi Al Wasl (Emiratele Arabe Unite). În meciul tur, Al Zawraa s-a impus cu 3-2.

