Tottenham - Newcastle 0-1. Radu Drăgușin este iarăși titular - Antena Sport

Tottenham Hotspur primește pe teren propriu vizita celor de la Newcastle United, în etapa cu numărul 26 din Premier League. Partida este transmisă în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport.
Thomas Frank mizează din nou în primul 11 pe românul Radu Drăgușin, având indisponibilități importante în compartimentul defensiv al echipei sale.
Tottenham – Newcastle 0-1
Min. 45+6. GOL! Oaspeții deschid scorul prin Mallick Thiaw.
Min. 20: Evoluție foarte bună a lui Radu Drăgușin până în acest punct. Fundașul român a anihilat mai multe centrări ale oaspeților în careul echipei sale.
Min. 1: Start de meci!
- Tottenham: Vicario – Gray, Drăgușin, Van de Ven, Spence – Gallagher, Bissouma, Sarr – Odobert, Solanke, Simons. Antrenor: Thomas Frank
- Newcastle: Pope – Trippier, Thiaw, Botman, Burn – Ramsey, Guimaraes, Willock – Elanga, Gordon, Barnes. Antrenor: Eddie Howe
Tottenham Hotspur are mari emoții în acest sezon de Premier League, echipa antrenată de Thomas Frank fiind în acest moment la doar șase puncte de zona retrogradării.
Radu Drăgușin a revenit în echipa de start a londonezilor, care se confruntă cu mari probleme de lot, cel puțin la nivel defensiv. Newcastle nu traversează nici ea un moment bun, venind după patru partide fără victorie în campionat.
