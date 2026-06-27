Fosta iubită milionară a lui Gabi Torje, imagini provocatoare de la plajă! Cum s-a pozat

Ioana Grama, influenceriţa care a avut în trecut o relaţie cu fostul fotbalist Gabi Torje, a publicat imagini provocatoare cu ea din Italia, de pe plajă.

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Ioana Grama e urmărită de circa 600.000 de persoane pe Instagram şi a devenit milionară din colaborările pe care le are cu diverse brand-uri. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

Influenceriţa Ioana Grama, fosta iubită a lui Gabi Torje, imagini provocatoare de la plajă

Influenceriţa s-a despărţit, recent, de iubit, dezvăluind şi motivul încheierii relaţiei, în pofida faptului că l-a caracterizat pe acesta ca fiind “perfect”.

“Nu am mai primit flori, iar asta pentru că m-am despărțit de iubitul meu perfect, care chiar era perfect. De asta îmi pare rău, pentru că era cel mai bun om pe care l-am avut ca partener. Dar este respingător și nu pot, abandonul emoțional mă termină psihic. Asta este cel mai dureros și a fost dureros pe parcursul ultimelor luni, faptul că a trebuit să renunț la un om atât de bun și de atent.

Toate lucrurile pe care vi le-am zis sunt adevărate în continuare, doar că emoțional din punctul acesta de vedere e off. Eu sunt foarte anxioasă, sensibilă și nu pot să fac față. Pentru mine suferința e prea mare. Am învățat că oamenii nu se schimbă și mi-am dat seama că este un aspect peste care nu pot să trec”, mărturisea Ioana Grama.