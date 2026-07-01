Anglia a cerut cu disperare penalty la Harry Kane, dar iordanianul Makhadmeh nici n-a vrut să audă

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Anglia a cerut cu disperare penalty la Harry Kane, dar iordanianul Makhadmeh nici n-a vrut să audăAnglia a cerut cu disperare penalty la Harry Kane, dar iordanianul Makhadmeh nici n-a vrut să audă
Jurnal Antena Sport | Fotbalul e bun de cinsteJurnal Antena Sport | Fotbalul e bun de cinste
Jurnal Antena Sport | București e Bucu-RioJurnal Antena Sport | București e Bucu-Rio
Bucuria vikingilor, şi la Dallas! Norvegienii s-au calificat în optimile Mondialului şi au sărbătorit pe deplinBucuria vikingilor, şi la Dallas! Norvegienii s-au calificat în optimile Mondialului şi au sărbătorit pe deplin
Așa ceva nu s-a mai văzut! Autogol cu călcâiul la penalty-uri pentru portarul olandezAșa ceva nu s-a mai văzut! Autogol cu călcâiul la penalty-uri pentru portarul olandez