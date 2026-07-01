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Anglia a cerut cu disperare penalty la Harry Kane, dar iordanianul Makhadmeh nici n-a vrut să audă

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Anglia a cerut cu disperare penalty la Harry Kane, dar iordanianul Makhadmeh nici n-a vrut să audă

Anglia a cerut cu disperare penalty la Harry Kane, dar iordanianul Makhadmeh nici n-a vrut să audă

Anglia a cerut cu disperare penalty la Harry Kane, dar iordanianul Makhadmeh nici n-a vrut să audă
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