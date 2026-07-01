Anglia a cerut cu disperare penalty la Harry Kane, dar iordanianul Makhadmeh nici n-a vrut să audă Anglia a cerut cu disperare penalty la Harry Kane, dar iordanianul Makhadmeh nici n-a vrut să audă

Jurnal Antena Sport | Fotbalul e bun de cinste Jurnal Antena Sport | Fotbalul e bun de cinste

Jurnal Antena Sport | București e Bucu-Rio Jurnal Antena Sport | București e Bucu-Rio

Bucuria vikingilor, şi la Dallas! Norvegienii s-au calificat în optimile Mondialului şi au sărbătorit pe deplin Bucuria vikingilor, şi la Dallas! Norvegienii s-au calificat în optimile Mondialului şi au sărbătorit pe deplin