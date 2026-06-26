Video Atmosferă de senzaţie în Piaţa World Cup, înaintea duelului “de foc” Norvegia – Franţa de la Mondial

Atmosferă de senzaţie în Piaţa World Cup, înainte de duelul stelar dintre Norvegia şi Franţa de la Campionatul Mondial. Fanii s-au strâns în număr mare pentru a urmări meciul pentru primul loc în grupa I de la Mondial. De la ora 22:00, Norvegia – Franţa e în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Celălalt meci din grupă, Senegal – Irak, e tot de la ora 22:00, pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY. Reporterul AntenaSport, Gabriela Bratosin, ne-a oferit cele mai proaspete informaţii din Piaţa World Cup, înaintea meciurilor.