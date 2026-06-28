Controversă uriașă la Croația – Ghana! VAR-ul a analizat 2 minute faza și l-a trimis pe arbitru la ecran

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Controversă uriașă la Croația - Ghana! VAR-ul a analizat 2 minute faza și l-a trimis pe arbitru la ecranControversă uriașă la Croația - Ghana! VAR-ul a analizat 2 minute faza și l-a trimis pe arbitru la ecran
Pauză de hidratare... pe ploaie! Fanii englezi au huiduit decizia care a stârnit discuţii la Cupa MondialăPauză de hidratare... pe ploaie! Fanii englezi au huiduit decizia care a stârnit discuţii la Cupa Mondială
Jurnal Antena Sport | Mesaj din sufletJurnal Antena Sport | Mesaj din suflet
Jurnal Antena Sport | Mondialii fac cinsteJurnal Antena Sport | Mondialii fac cinste
Jurnal Antena Sport | Minunea de la HoustonJurnal Antena Sport | Minunea de la Houston