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Controversă uriașă la Croația – Ghana! VAR-ul a analizat 2 minute faza și l-a trimis pe arbitru la ecran

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Controversă uriașă la Croația - Ghana! VAR-ul a analizat 2 minute faza și l-a trimis pe arbitru la ecran

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