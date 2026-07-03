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Cristiano Ronaldo, în lacrimi! Moment emoţionant pentru Diogo Jota la Cupa Mondială, la un an de la moartea fotbalistului

Portugalia s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale, după o victorie dramatică, în faţa Croaţiei, scor 2-1. Succesul echipei lui Roberto Martinez i-a fost dedicat lui Diogo Jota. Fostul star de la Liverpool a murit în urmă cu fix un an, pe 3 iulie 2025, în urma unui accident de maşină în Spania. Şi Andre Silva, fratele lui Jota, a murit în acel accident.

La un an distanţă, portughezii nu l-au uitat pe jucătorul care ar fi fost, cu siguranţă, în lotul pentru acest turneu final. Cristiano Ronaldo şi-a pus tricoul lui Jota, în timp ce jucătorii lusitani salutau publicul prezent pe arena din Toronto şi a făcut semn către cer.

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