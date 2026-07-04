Fanii din Piaţa World Cup aşteaptă o nouă demonstraţie de forţă a starurilor Franţei
Nu uitaţi să ne trimiteţi clipurile voastre cu atmosfera voastră de la meciurile de la Mondial pe reteauadefani.a1.ro
Proiect susţinut de Digi România
Nu uitaţi să ne trimiteţi clipurile voastre cu atmosfera voastră de la meciurile de la Mondial pe reteauadefani.a1.ro
Proiect susţinut de Digi România
Fanii din Piaţa World Cup aşteaptă o nouă demonstraţie de forţă a starurilor FranţeiFanii din Piaţa World Cup aşteaptă o nouă demonstraţie de forţă a starurilor Franţei
Scandal în prima repriză a meciului dintre Canada şi Maroc! Hakimi a fost luat la rost de canadieniScandal în prima repriză a meciului dintre Canada şi Maroc! Hakimi a fost luat la rost de canadieni
Lovitură pentru Maroc, în meciul cu Canada! Noua vedetă a lui Bayern Munchen s-a accidentat după 20 de minuteLovitură pentru Maroc, în meciul cu Canada! Noua vedetă a lui Bayern Munchen s-a accidentat după 20 de minute
Ce emoții pentru George Russell! A ieșit în decor, dar a revenit pe circuit și a continuat calificările MP al…Ce emoții pentru George Russell! A ieșit în decor, dar a revenit pe circuit și a continuat calificările MP al…
Incredibil! Cabral marchează pentru Capul Verde a la Cristiano Ronaldo, chiar sub ochii lui Leo MessiIncredibil! Cabral marchează pentru Capul Verde a la Cristiano Ronaldo, chiar sub ochii lui Leo Messi