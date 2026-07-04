Fanii din Piaţa World Cup aşteaptă o nouă demonstraţie de forţă a starurilor Franţei Fanii din Piaţa World Cup aşteaptă o nouă demonstraţie de forţă a starurilor Franţei

Scandal în prima repriză a meciului dintre Canada şi Maroc! Hakimi a fost luat la rost de canadieni Scandal în prima repriză a meciului dintre Canada şi Maroc! Hakimi a fost luat la rost de canadieni

Lovitură pentru Maroc, în meciul cu Canada! Noua vedetă a lui Bayern Munchen s-a accidentat după 20 de minute Lovitură pentru Maroc, în meciul cu Canada! Noua vedetă a lui Bayern Munchen s-a accidentat după 20 de minute

Ce emoții pentru George Russell! A ieșit în decor, dar a revenit pe circuit și a continuat calificările MP al… Ce emoții pentru George Russell! A ieșit în decor, dar a revenit pe circuit și a continuat calificările MP al…