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Fanii români, alături de Cristiano Ronaldo în Piaţa World Cup

Aida Stăniloiu, reporter AntenaSport, a oferit ultimele informaţii din Piaţa World Cup, înaintea confruntării dintre Portugalia şi Uzbekistan, de la Campionatul Mondial.

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