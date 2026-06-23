Fanii români, alături de Cristiano Ronaldo în Piaţa World Cup
Aida Stăniloiu, reporter AntenaSport, a oferit ultimele informaţii din Piaţa World Cup, înaintea confruntării dintre Portugalia şi Uzbekistan, de la Campionatul Mondial.
Aida Stăniloiu, reporter AntenaSport, a oferit ultimele informaţii din Piaţa World Cup, înaintea confruntării dintre Portugalia şi Uzbekistan, de la Campionatul Mondial.
Fanii români, alături de Cristiano Ronaldo în Piaţa World CupFanii români, alături de Cristiano Ronaldo în Piaţa World Cup
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Fanii români sunt gata să-l vadă pe Lionel Messi în Argentina - Austria, în Piaţa World CupFanii români sunt gata să-l vadă pe Lionel Messi în Argentina - Austria, în Piaţa World Cup