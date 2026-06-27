Jurnal Antena Sport | Minunea de la Houston
Capul Verde a devenit oficial cea mai mică ţară care trece de grupe la FIFA World Cup, cu o populaţie de nici 600 de mii de locuitori. Fundaşul FCSB–ului, Joao Paulo, a devenit şi el erou naţional.
Capul Verde a devenit oficial cea mai mică ţară care trece de grupe la FIFA World Cup, cu o populaţie de nici 600 de mii de locuitori. Fundaşul FCSB–ului, Joao Paulo, a devenit şi el erou naţional.
Jurnal Antena Sport | Minunea de la HoustonJurnal Antena Sport | Minunea de la Houston
Max Verstappen a făcut accident în calificările Marelui Premiu al Austriei! Dezastru pentru pilotul Red BullMax Verstappen a făcut accident în calificările Marelui Premiu al Austriei! Dezastru pentru pilotul Red Bull
Scandal uriaș în Uruguay - Spania! Canobbio a sărit la arbitru și nu a vrut să iasă de pe teren, după ce a fost…Scandal uriaș în Uruguay - Spania! Canobbio a sărit la arbitru și nu a vrut să iasă de pe teren, după ce a fost…
Marcelo Bielsa nu se joacă! L-a scos la pauză pe Muslera, după gafa uriaşă din Uruguay - SpaniaMarcelo Bielsa nu se joacă! L-a scos la pauză pe Muslera, după gafa uriaşă din Uruguay - Spania
Portarul a "comis-o" incredibil în Uruguay - Spania. Alex Baena a profitat de gafa uriaşă şi a marcatPortarul a "comis-o" incredibil în Uruguay - Spania. Alex Baena a profitat de gafa uriaşă şi a marcat