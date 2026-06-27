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Jurnal Antena Sport | Minunea de la Houston

Capul Verde a devenit oficial cea mai mică ţară care trece de grupe la FIFA World Cup, cu o populaţie de nici 600 de mii de locuitori. Fundaşul FCSBului, Joao Paulo, a devenit şi el erou naţional. 

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Jurnal Antena Sport | Minunea de la Houston

Jurnal Antena Sport | Minunea de la Houston

Jurnal Antena Sport | Minunea de la Houston
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