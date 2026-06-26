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Jurnal Antena Sport | Mondial pentru istorie

Cad recordurile aproape la fiecare meci la Mondialul din America. Cele mai multe meciuri au adus deja cei mai mulți fani pe arene, dar și cele mai multe goluri în cel mai grandios Mondial din istorie.

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