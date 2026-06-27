Jurnal Antena Sport | Mondialii fac cinste
Vikingii norvegieni au vâslit şi in Piaţa Antena World Cup. Dar la final au fost buni de cinste.
Vikingii norvegieni au vâslit şi in Piaţa Antena World Cup. Dar la final au fost buni de cinste.
Jurnal Antena Sport | Mondialii fac cinsteJurnal Antena Sport | Mondialii fac cinste
Jurnal Antena Sport | Minunea de la HoustonJurnal Antena Sport | Minunea de la Houston
Max Verstappen a făcut accident în calificările Marelui Premiu al Austriei! Dezastru pentru pilotul Red BullMax Verstappen a făcut accident în calificările Marelui Premiu al Austriei! Dezastru pentru pilotul Red Bull
Scandal uriaș în Uruguay - Spania! Canobbio a sărit la arbitru și nu a vrut să iasă de pe teren, după ce a fost…Scandal uriaș în Uruguay - Spania! Canobbio a sărit la arbitru și nu a vrut să iasă de pe teren, după ce a fost…
Marcelo Bielsa nu se joacă! L-a scos la pauză pe Muslera, după gafa uriaşă din Uruguay - SpaniaMarcelo Bielsa nu se joacă! L-a scos la pauză pe Muslera, după gafa uriaşă din Uruguay - Spania