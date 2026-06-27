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Jurnal Antena Sport | Mondialii fac cinste

Vikingii norvegieni au vâslit şi in Piaţa Antena World Cup. Dar la final au fost buni de cinste. 

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