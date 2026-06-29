Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Martinelli, eroul Braziliei! Starul lui Arsenal a adus calificarea în minutul 90+6 al meciului cu Japonia
Video

Martinelli, eroul Braziliei! Starul lui Arsenal a adus calificarea în minutul 90+6 al meciului cu Japonia

Brazilia s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale, după ce a învins Japonia în 16-imi, la capătul unui meci dramatic. Niponii au deschis scorul prin Sano şi au intrat în avantaj la pauză, dar Casemiro a restabilit egalitatea în minutul 58. În al şaselea minut al prelungirilor, Gabriel Martinelli a marcat golul victoriei şi a trimis în optimi echipa lui Carlo Ancelotti, care aşteaptă acum viitoarea adversară: Coasta de Fildeş sau Norvegia.

Ultimele video adaugate

Martinelli, eroul Braziliei! Starul lui Arsenal a adus calificarea în minutul 90+6 al meciului cu Japonia

Martinelli, eroul Braziliei! Starul lui Arsenal a adus calificarea în minutul 90+6 al meciului cu Japonia

Martinelli, eroul Braziliei! Starul lui Arsenal a adus calificarea în minutul 90+6 al meciului cu Japonia
Așa se trăiește un gol la Cupa Mondială! Fanii Braziliei, în extaz după reușita lui Casemiro în meciul cu…

Așa se trăiește un gol la Cupa Mondială! Fanii Braziliei, în extaz după reușita lui Casemiro în meciul cu…

Așa se trăiește un gol la Cupa Mondială! Fanii Braziliei, în extaz după reușita lui Casemiro în meciul cu…
Şoc la Houston! Japonia a deschis scorul în meciul cu Brazilia, în 16-imile Cupei Mondiale

Şoc la Houston! Japonia a deschis scorul în meciul cu Brazilia, în 16-imile Cupei Mondiale

Şoc la Houston! Japonia a deschis scorul în meciul cu Brazilia, în 16-imile Cupei Mondiale
Ultimele detalii din piaţa World Cup, înaintea meciului Brazilia - Japonia, din 16-imile Cupei Mondiale

Ultimele detalii din piaţa World Cup, înaintea meciului Brazilia - Japonia, din 16-imile Cupei Mondiale

Ultimele detalii din piaţa World Cup, înaintea meciului Brazilia - Japonia, din 16-imile Cupei Mondiale
AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 29 iunie

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 29 iunie

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 29 iunie