Video Martinelli, eroul Braziliei! Starul lui Arsenal a adus calificarea în minutul 90+6 al meciului cu Japonia

Brazilia s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale, după ce a învins Japonia în 16-imi, la capătul unui meci dramatic. Niponii au deschis scorul prin Sano şi au intrat în avantaj la pauză, dar Casemiro a restabilit egalitatea în minutul 58. În al şaselea minut al prelungirilor, Gabriel Martinelli a marcat golul victoriei şi a trimis în optimi echipa lui Carlo Ancelotti, care aşteaptă acum viitoarea adversară: Coasta de Fildeş sau Norvegia.