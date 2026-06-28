Video Pauză de hidratare… pe ploaie! Fanii englezi au huiduit decizia care a stârnit discuţii la Cupa Mondială

Ediţia din acest an a Cupei Mondiale a stârnit multe discuţii legate de pauzele de hidratare. Dacă în unele oraşe, temperaturile ridicate dau mari bătăi de cap jucătorilor şi spectatorilor, alte oraşe fie au stadioane închise, fie condiţiile meteo nu necesită astfel de pauze.

Pentru a păstra echilibrul, FIFA a decis ca fiecare meci, indiferent de condiţii, să beneficieze de câte două pauze de hidratare, una în fiecare repriză. În New Jersey are loc meciul dintre Panama şi Anglia, acolo unde plouă, iar temperatura este de 22 de grade. În minutul 23, atunci când a început această pauză, fanii englezi au început să huiduie.