Jurnal Antena Sport | Au plecat fără Tănase
Tănase n-a plecat cu FCSB în cantonament! Becali este convins că-l va ține la echipă, dar îl și înțeapă: ‘Poate aduc unul de cinci ori mai bun!’.
Tănase n-a plecat cu FCSB în cantonament! Becali este convins că-l va ține la echipă, dar îl și înțeapă: ‘Poate aduc unul de cinci ori mai bun!’.
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