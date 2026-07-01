Jurnal Antena Sport | București e Bucu-Rio
Atmosfera de la Rio a ajuns și în inima Bucureștiului. Brazilienii se simt ca acasă în Piața Antena World Cup.
Atmosfera de la Rio a ajuns și în inima Bucureștiului. Brazilienii se simt ca acasă în Piața Antena World Cup.
Jurnal Antena Sport | București e Bucu-RioJurnal Antena Sport | București e Bucu-Rio
Bucuria vikingilor, şi la Dallas! Norvegienii s-au calificat în optimile Mondialului şi au sărbătorit pe deplinBucuria vikingilor, şi la Dallas! Norvegienii s-au calificat în optimile Mondialului şi au sărbătorit pe deplin
Așa ceva nu s-a mai văzut! Autogol cu călcâiul la penalty-uri pentru portarul olandezAșa ceva nu s-a mai văzut! Autogol cu călcâiul la penalty-uri pentru portarul olandez
Jurnal Antena Sport | Pancu îşi betonează ataculJurnal Antena Sport | Pancu îşi betonează atacul
Jurnal Antena Sport | Toate starurile la AntenaJurnal Antena Sport | Toate starurile la Antena