Jurnal Antena Sport | Campioana lui tata
O luptătoare din Satu Mare face ravagii în ringul de kickboxing, dar visul ei e să devină celebră în cuşca UFC. Acolo sunt banii adevăraţi.
O luptătoare din Satu Mare face ravagii în ringul de kickboxing, dar visul ei e să devină celebră în cuşca UFC. Acolo sunt banii adevăraţi.
Jurnal Antena Sport | Campioana lui tataJurnal Antena Sport | Campioana lui tata
Jurnal Antena Sport | Le place joacaJurnal Antena Sport | Le place joaca
Jurnal Antena Sport | Show ca la MondialJurnal Antena Sport | Show ca la Mondial
Jurnal Antena Sport | Toţi ochii pe MondialJurnal Antena Sport | Toţi ochii pe Mondial
Jurnal Antena Sport | Dau gustul visului americanJurnal Antena Sport | Dau gustul visului american