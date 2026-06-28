Jurnal Antena Sport | FCSB e peste China
Florin Tănase a bătut palma cu prietenul Becali şi a ajuns în cantonamentul FCSB. El ar fi vrut un contract până la finalul carierei.
Florin Tănase a bătut palma cu prietenul Becali şi a ajuns în cantonamentul FCSB. El ar fi vrut un contract până la finalul carierei.
Jurnal Antena Sport | FCSB e peste ChinaJurnal Antena Sport | FCSB e peste China
Cât ghinion să ai? Selecționata care a fost eliminată de la Campionatul Mondial, fără înfrângere. Finalul a…Cât ghinion să ai? Selecționata care a fost eliminată de la Campionatul Mondial, fără înfrângere. Finalul a…
Toţi ochii pe Istvan Kovacs! A avut nevoie de VAR în Iordania - Argentina. Decizia centralului din RomâniaToţi ochii pe Istvan Kovacs! A avut nevoie de VAR în Iordania - Argentina. Decizia centralului din România
Ce moment! Istvan Kovacs, faţă-n faţă cu Lionel Messi, la Campionatul MondialCe moment! Istvan Kovacs, faţă-n faţă cu Lionel Messi, la Campionatul Mondial
Controversă uriașă la Croația - Ghana! VAR-ul a analizat 2 minute faza și l-a trimis pe arbitru la ecranControversă uriașă la Croația - Ghana! VAR-ul a analizat 2 minute faza și l-a trimis pe arbitru la ecran