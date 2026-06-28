Jurnal Antena Sport | FCSB e peste China Jurnal Antena Sport | FCSB e peste China

Cât ghinion să ai? Selecționata care a fost eliminată de la Campionatul Mondial, fără înfrângere. Finalul a… Cât ghinion să ai? Selecționata care a fost eliminată de la Campionatul Mondial, fără înfrângere. Finalul a…

Toţi ochii pe Istvan Kovacs! A avut nevoie de VAR în Iordania - Argentina. Decizia centralului din România Toţi ochii pe Istvan Kovacs! A avut nevoie de VAR în Iordania - Argentina. Decizia centralului din România

Ce moment! Istvan Kovacs, faţă-n faţă cu Lionel Messi, la Campionatul Mondial Ce moment! Istvan Kovacs, faţă-n faţă cu Lionel Messi, la Campionatul Mondial