Jurnal Antena Sport | Fotbalul e bun de cinste
Dorința lui Hagi, bere pe stadioane, a trecut de Parlament. Din noul sezon, se poate bea și pe arenele din România.
Dorința lui Hagi, bere pe stadioane, a trecut de Parlament. Din noul sezon, se poate bea și pe arenele din România.
Jurnal Antena Sport | Fotbalul e bun de cinsteJurnal Antena Sport | Fotbalul e bun de cinste
Jurnal Antena Sport | București e Bucu-RioJurnal Antena Sport | București e Bucu-Rio
Bucuria vikingilor, şi la Dallas! Norvegienii s-au calificat în optimile Mondialului şi au sărbătorit pe deplinBucuria vikingilor, şi la Dallas! Norvegienii s-au calificat în optimile Mondialului şi au sărbătorit pe deplin
Așa ceva nu s-a mai văzut! Autogol cu călcâiul la penalty-uri pentru portarul olandezAșa ceva nu s-a mai văzut! Autogol cu călcâiul la penalty-uri pentru portarul olandez
Jurnal Antena Sport | Pancu îşi betonează ataculJurnal Antena Sport | Pancu îşi betonează atacul