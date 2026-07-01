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Jurnal Antena Sport | Fotbalul e bun de cinste

Dorința lui Hagi, bere pe stadioane, a trecut de Parlament. Din noul sezon, se poate bea și pe arenele din România.

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