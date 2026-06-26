Jurnal Antena Sport | Galeria de Oscar
Nadia a trăit din tribună ultimul meci al americanilor din grupă cu Turcia. A fost paradă ca la o gală de Oscar la meci.
Nadia a trăit din tribună ultimul meci al americanilor din grupă cu Turcia. A fost paradă ca la o gală de Oscar la meci.
Jurnal Antena Sport | Galeria de OscarJurnal Antena Sport | Galeria de Oscar
AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 26 iunieAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 26 iunie
Dramatism incredibil în SUA - Turcia! Faza care a decis totul, în minutul 90+8Dramatism incredibil în SUA - Turcia! Faza care a decis totul, în minutul 90+8
Greșeală uriașă de arbitraj în Ecuador - Germania. Gol marcat după ce Pavlovic i-a dat un picior în față unui…Greșeală uriașă de arbitraj în Ecuador - Germania. Gol marcat după ce Pavlovic i-a dat un picior în față unui…
Cele mai noi detalii din piaţa World Cup, acolo unde se văd meciurile de la Campionatul MondialCele mai noi detalii din piaţa World Cup, acolo unde se văd meciurile de la Campionatul Mondial