Jurnal Antena Sport | În bazin cu rivalul

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E oficial! Jucătorul dorit și de Gigi Becali a semnat cu Rapid!

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Un portar cu două titluri de campion a semnat în Liga 1

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S-a aflat cine este jucătorul de la Cupa Mondială cu care Ioan Varga negociază transferul la CFR

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Dinamo pregăteşte oferta pentru un nou atacant!

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Unul dintre golgheterii Ligii 1 ar putea pleca pentru 500.000 de euro

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Răzvan Lucescu s-a decis! Cu ce echipă semnează astăzi