Jurnal Antena Sport | În bazin cu rivalul
Chinezul care i-a doborât recordul vine special în România ca să se pregătească cu David Popovici. Casca românului a rămas la Papa Leon.
Chinezul care i-a doborât recordul vine special în România ca să se pregătească cu David Popovici. Casca românului a rămas la Papa Leon.
Jurnal Antena Sport | Pancu îşi betonează ataculJurnal Antena Sport | Pancu îşi betonează atacul
Jurnal Antena Sport | Toate starurile la AntenaJurnal Antena Sport | Toate starurile la Antena
Jurnal Antena Sport | În bazin cu rivalulJurnal Antena Sport | În bazin cu rivalul
Martinelli, eroul Braziliei! Starul lui Arsenal a adus calificarea în minutul 90+6 al meciului cu JaponiaMartinelli, eroul Braziliei! Starul lui Arsenal a adus calificarea în minutul 90+6 al meciului cu Japonia
Așa se trăiește un gol la Cupa Mondială! Fanii Braziliei, în extaz după reușita lui Casemiro în meciul cu…Așa se trăiește un gol la Cupa Mondială! Fanii Braziliei, în extaz după reușita lui Casemiro în meciul cu…