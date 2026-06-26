Jurnal Antena Sport | Legendele n-au vârstă
Săpunaru nu ratează niciun meci de la Mondial și merge pe mâna Portugaliei, care i-a fost casă timp de 4 ani, cât a jucat la Porto.
Săpunaru nu ratează niciun meci de la Mondial și merge pe mâna Portugaliei, care i-a fost casă timp de 4 ani, cât a jucat la Porto.
Jurnal Antena Sport | Legendele n-au vârstăJurnal Antena Sport | Legendele n-au vârstă
Jurnal Antena Sport | Alice în cuşca minunilorJurnal Antena Sport | Alice în cuşca minunilor
Jurnal Antena Sport | Au plecat fără TănaseJurnal Antena Sport | Au plecat fără Tănase
Jurnal Antena Sport | Bat America în lung şi-n latJurnal Antena Sport | Bat America în lung şi-n lat
Jurnal Antena Sport | Mutu a refuzat NigeriaJurnal Antena Sport | Mutu a refuzat Nigeria