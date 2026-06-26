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Jurnal Antena Sport | Legendele n-au vârstă

Săpunaru nu ratează niciun meci de la Mondial și merge pe mâna Portugaliei, care i-a fost casă timp de 4 ani, cât a jucat la Porto.

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