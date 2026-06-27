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Jurnal Antena Sport | Mesaj din suflet

Din Turcia, Ianis Hagi i-a încurajat pe toţi copiii care de luni încep probele la Bacalaureat. El a terminat liceul acum 10 ani.

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