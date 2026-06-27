Jurnal Antena Sport | Mesaj din suflet
Din Turcia, Ianis Hagi i-a încurajat pe toţi copiii care de luni încep probele la Bacalaureat. El a terminat liceul acum 10 ani.
Din Turcia, Ianis Hagi i-a încurajat pe toţi copiii care de luni încep probele la Bacalaureat. El a terminat liceul acum 10 ani.
Jurnal Antena Sport | Mesaj din sufletJurnal Antena Sport | Mesaj din suflet
Jurnal Antena Sport | Mondialii fac cinsteJurnal Antena Sport | Mondialii fac cinste
Jurnal Antena Sport | Minunea de la HoustonJurnal Antena Sport | Minunea de la Houston
Max Verstappen a făcut accident în calificările Marelui Premiu al Austriei! Dezastru pentru pilotul Red BullMax Verstappen a făcut accident în calificările Marelui Premiu al Austriei! Dezastru pentru pilotul Red Bull
Scandal uriaș în Uruguay - Spania! Canobbio a sărit la arbitru și nu a vrut să iasă de pe teren, după ce a fost…Scandal uriaș în Uruguay - Spania! Canobbio a sărit la arbitru și nu a vrut să iasă de pe teren, după ce a fost…