Jurnal Antena Sport | Mutu a refuzat Nigeria

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Cum arată în timp real 16-imile Campionatului Mondial 2026? S-au stabilit patru meciuri

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Video Dramatism incredibil în SUA – Turcia! Faza care a decis totul, în minutul 90+8

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Au 3 puncte, dar nu mai speră la 16-imile Campionatului Mondial: “Vom pleca acasă! Băieţii sunt distruşi”

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Video Greşeală uriaşă de arbitraj în Ecuador – Germania. Gol marcat după ce Pavlovic i-a dat un picior în faţă unui adversar

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„Blat la Mondial”. Meciul care a ridicat suspiciuni uriașe: „Au semnat Pactul și sunt fericite”

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Jucătorii care sunt aproape de transferul la Rapid: “Discuţii avansate!”