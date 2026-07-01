Jurnal Antena Sport | O experienţă de neuitat
Intrat deja în istorie cu un nou record de public, Mondialul american a trecut de cinci milioane de fani, care au umplut arenele la meciuri,
Intrat deja în istorie cu un nou record de public, Mondialul american a trecut de cinci milioane de fani, care au umplut arenele la meciuri,
Jurnal Antena Sport | Vichingii atacă BraziliaJurnal Antena Sport | Vichingii atacă Brazilia
Jurnal Antena Sport | O experienţă de neuitatJurnal Antena Sport | O experienţă de neuitat
Harry Kane e uriaş! L-a depăşit pe Pele în clasamentul golgheterilor de la Campionatele MondialeHarry Kane e uriaş! L-a depăşit pe Pele în clasamentul golgheterilor de la Campionatele Mondiale
Anglia a cerut cu disperare penalty la Harry Kane, dar iordanianul Makhadmeh nici n-a vrut să audăAnglia a cerut cu disperare penalty la Harry Kane, dar iordanianul Makhadmeh nici n-a vrut să audă
Jurnal Antena Sport | Fotbalul e bun de cinsteJurnal Antena Sport | Fotbalul e bun de cinste