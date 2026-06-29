Jurnal Antena Sport | Pancu îşi betonează atacul

1

Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor

2

Răspunsul lui Eddy Gnahore la oferta FCSB. A decis transferul

3

Mihai Rotaru a primit o ofertă pentru Assad Al Hamlawi. Ce salariu i s-a propus și cât a solicitat patronul Craiovei

4

Anderson Ceara, la altă forță din Liga 1! Anunț fabulos făcut de rivala FCSB: „Undeva la 500-600.000 de euro”

5

Fără Denis Drăguș! Acesta e atacantul pe care Gigi Becali dorește să-l aducă la FCSB. A marcat de 13 ori sezonul trecut

6

Universitatea Craiova a mai dat o lovitură! Internaționalul din Capul Verde semnează cu echipa lui Filipe Coelho