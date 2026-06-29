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Jurnal Antena Sport | Pancu îşi betonează atacul

Crescut de Dinamo și dorit de FCSB, Jason Kodor a semnat cu Rapid. Italienii de la Lecce au păstrat jumătate din drepturi.

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Jurnal Antena Sport | Pancu îşi betonează atacul

Jurnal Antena Sport | Pancu îşi betonează atacul

Jurnal Antena Sport | Pancu îşi betonează atacul
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Jurnal Antena Sport | Toate starurile la Antena
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Așa se trăiește un gol la Cupa Mondială! Fanii Braziliei, în extaz după reușita lui Casemiro în meciul cu…