Jurnal Antena Sport | Semne bune anul are
Sunt semne bune pentru olteni: Craiova începe drumul către un nou titlu tot cu UTA, la fel ca anul trecut. Campionii din Craiova au parte și de primul derby al campionatului, cu Dinamo.
Sunt semne bune pentru olteni: Craiova începe drumul către un nou titlu tot cu UTA, la fel ca anul trecut. Campionii din Craiova au parte și de primul derby al campionatului, cu Dinamo.
Jurnal Antena Sport | Semne bune anul areJurnal Antena Sport | Semne bune anul are
Jurnal Antena Sport | Galeria de OscarJurnal Antena Sport | Galeria de Oscar
AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 26 iunieAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 26 iunie
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