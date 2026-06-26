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Jurnal Antena Sport | Semne bune anul are

Sunt semne bune pentru olteni: Craiova începe drumul către un nou titlu tot cu UTA, la fel ca anul trecut. Campionii din Craiova au parte și de primul derby al campionatului, cu Dinamo.

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