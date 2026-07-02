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Jurnal Antena Sport | Şi micul e mare în America

Sfârâie grătarele cu mici româneşti până în Dallas. Românii se strâng des şi fac chefuri ca acasă.

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