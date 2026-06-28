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Jurnal Antena Sport | Toţi ochii pe Mondial

Mondialul a împărţit echipa Farului în două. Unii merg pe mâna Franţei, alţii îi fac galeriei Argentinei lui Messi.

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