Jurnal Antena Sport | Toţi ochii pe Mondial
Mondialul a împărţit echipa Farului în două. Unii merg pe mâna Franţei, alţii îi fac galeriei Argentinei lui Messi.
Mondialul a împărţit echipa Farului în două. Unii merg pe mâna Franţei, alţii îi fac galeriei Argentinei lui Messi.
Jurnal Antena Sport | Toţi ochii pe MondialJurnal Antena Sport | Toţi ochii pe Mondial
Jurnal Antena Sport | Dau gustul visului americanJurnal Antena Sport | Dau gustul visului american
Jurnal Antena Sport | FCSB e peste ChinaJurnal Antena Sport | FCSB e peste China
Cât ghinion să ai? Selecționata care a fost eliminată de la Campionatul Mondial, fără înfrângere. Finalul a…Cât ghinion să ai? Selecționata care a fost eliminată de la Campionatul Mondial, fără înfrângere. Finalul a…
Toţi ochii pe Istvan Kovacs! A avut nevoie de VAR în Iordania - Argentina. Decizia centralului din RomâniaToţi ochii pe Istvan Kovacs! A avut nevoie de VAR în Iordania - Argentina. Decizia centralului din România