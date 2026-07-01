Dinamo, wildcard pentru grupele Champions League! Lovitură pentru alb-roşii

Campioana României la volei masculin a primit o veste excelentă din Luxemburg. Boardul Confederației Europeane de Volei (CEV) a stabilit să acorde echipei Dinamo București un wildcard de participare directă în grupele celei mai importante competiții inter-cluburi din Europa – CEV Champions League 2027.
Prin această decizie, CEV recunoaște valoarea noului proiect de la Dinamo, care a crescut de la an la an, dar și istoria bogată a voleiului dinamovist, cu trei Cupe ale Campionilor și o Cupă a Cupelor în palmares (top 10 european ca rezultate all-time în cupele continentale).
Campioana României la volei masculin, Dinamo, a primit un wild-card pentru grupele Champions League
Dinamo a redevenit campioană națională în 2025, după o pauză de 30 de ani, și a reconfirmat performanța în 2026, când și-a trecut în palmares cel de-al 20-lea titlu național.
În ultimii ani, Dinamo a început construcția unui proiect nou, bazat pe creșterea graduală a valorii lotului, readucerea suporterilor în sală, în special a copiilor, și atragerea de parteneri din mediul privat.
Pentru sezonul 2026-2027, Dinamo a păstrat un nucleu important de jucători români, la care a adăugat câteva transferuri naționale și internaționale valoroase, astfel încât să aibă o prezență consistentă la nivel continental.
Tragerea la sorți a grupelor CEV Champions League 2027 (5 grupe de câte 4 echipe) va avea loc pe 15 iulie. Prima etapă din grupe este programată pe 8-10 decembrie 2026.
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