Afacerea în care fraţii Pavăl au investit 1 miliard de euro! Ce lovitură de proporţii pregătesc, după preluarea Carrefour România

Consiliul Concurenţei a aprobat, recent, preluarea Carrefour România de către Pavăl Holding, vehiculul de investiţii al proprietarilor Dedeman, fraţii Dragoş şi Adrian Pavăl.

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Proprietarii Dedeman au achiziţionat Carrefour România cu 823 de milioane de euro, un preţ considerat de specialişti foarte bun, în condiţiile în care retailerul deţine peste 400 de magazine în România.

Fraţii Pavăl, investiţie de 1 miliard de euro în imobiliare

Potrivit profit.ro, fraţii Pavăl au investit în imobiliare circa 1 miliard de euro. Sursa citată informează că Dragoş şi Adrian Pavăl plănuiesc dezvoltarea unui proiect imobiliar de proporţii în Cluj-Napoca, un ansamblu mixt, cu mall, hotel și o clădire de birouri și apart-hotel de 33 de etaje, pe aproape 7,7 hectare.

Fraţii Pavăl au intrat, recent, şi în fotbal, investind la FC Bacău, echipă din oraşul lor natal. Bacăul nu a prins play-off-ul în sezonul trecut al Ligii a 2-a, dar planurile, pe termen mediu şi lung, sunt cu siguranţă promovarea în prima ligă.

Gigi Becali (68 de ani) declara şi el în trecut că Bacăul, cu fraţii Pavăl investitori, ar putea deveni o forţă în fotbalul românesc.