Echipa patronată de frații Pavăl, încă o victorie uriașă în Liga 2. De când nu a mai pierdut și ce loc ocupă - Antena Sport

FC Bacău a produs o nouă surpriză uriașă la primul sezon petrecut în al doilea eșalon din fotbalul românesc. După victoria cu CSA Steaua București, formația antrenată de Costel Enache s-a impus pe stadionul ”Anghel Iordănescu”, contra celor de la FC Voluntari.

În partida care a deschis etapa cu numărul 20 din Liga 2, echipa patronată de frații Pavăl a reușit să învingă o candidată la promovarea directă în prima ligă.

FC Voluntari – FC Bacău 1-2

FC Bacău continuă să impresioneze la prima participare în Liga 2, după un nou meci fantastic reușit de echipa lui Costel Enache. Băcăuanii au deschis etapa în liga secundă și s-au impus pe terenul celor de la FC Voluntari.

Calificată matematic în play-off, formația ilfoveană a deschis scorul în minutul 31 prin Petculescu. Romario Moise a restabilit însă egalitatea cu o reușită de senzație, în minutul 43.

După pauză, moldovenii au dat lovitura și au trecut la conducerea jocului, după o fază la care Gabriel Cîrstean s-a încăpățânat să țină în teren o minge. Efortul acestuia a fost răsplătit, el pasând decisiv la golul marcat de Andrei Pavel (min. 55).