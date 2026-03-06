Echipa patronată de frații Pavăl, încă o victorie uriașă în Liga 2. De când nu a mai pierdut și ce loc ocupă - Antena Sport

FC Bacău a produs o nouă surpriză uriașă la primul sezon petrecut în al doilea eșalon din fotbalul românesc. După victoria cu CSA Steaua București, formația antrenată de Costel Enache s-a impus pe stadionul ”Anghel Iordănescu”, contra celor de la FC Voluntari.
În partida care a deschis etapa cu numărul 20 din Liga 2, echipa patronată de frații Pavăl a reușit să învingă o candidată la promovarea directă în prima ligă.
FC Voluntari – FC Bacău 1-2
FC Bacău continuă să impresioneze la prima participare în Liga 2, după un nou meci fantastic reușit de echipa lui Costel Enache. Băcăuanii au deschis etapa în liga secundă și s-au impus pe terenul celor de la FC Voluntari.
Calificată matematic în play-off, formația ilfoveană a deschis scorul în minutul 31 prin Petculescu. Romario Moise a restabilit însă egalitatea cu o reușită de senzație, în minutul 43.
După pauză, moldovenii au dat lovitura și au trecut la conducerea jocului, după o fază la care Gabriel Cîrstean s-a încăpățânat să țină în teren o minge. Efortul acestuia a fost răsplătit, el pasând decisiv la golul marcat de Andrei Pavel (min. 55).
Cu această victorie, FC Bacău a ajuns la cota 30 în acest sezon, având o serie impresionantă de nouă etape la rând fără eșec. În prezent, gruparea patronată de frații Pavăl este pe locul 9.
