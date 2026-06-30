Atac cu bombă în localitatea unde trăieşte Mihaela Rădulescu! Reacţia vedetei după atentatul şocant, soldat cu victime

Un atac cu bombă a avut loc în Principatul Monaco, oraşul-stat în care trăieşte Mihaela Rădulescu (56 de ani). Atentatul, produs luni seară, în jurul orei 21:00, s-a soldat cu trei victime. Au fost răniţi oligarhul ucrainean Vadim Iermolaiev (58 de ani) şi partenera acestuia şi un copil de 13 ani.

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Două dintre victime ar fi în stare critică. Iermolaiev ar avea o avere de 300 de milioane de dolari şi a fost vizat de sancţiuni din pricina presupuselor legături cu Rusia. (IMAGINI DE LA LOCUL ATENTATULUI, ÎN GALERIA FOTO)

Mihaela Rădulescu a distribuit un mesaj al Prinţului Albert, după atentatul cu bombă din Monaco

Mihaela Rădulescu, ce locuieşte în Monaco, având o casă acolo, a distribuit pe Instagram un mesaj al Prinţului Albert după tragedie. Mihaela Rădulescu a pus şi un emoticon cu un semn de rugăciune, pentru victimele atentatului.

„Explozia criminală care a avut loc în această seară la Monaco este un șoc pentru întreaga comunitate monegască.

Gândurile mele se îndreaptă în primul rând către victime, familiile lor și locuitorii afectați direct de acest act odios. Prințesa Charlene, familia mea și cu mine dorim să vă exprimăm cea mai profundă condoleanță și sprijinul nostru neclintit.