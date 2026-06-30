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Atac cu bombă în localitatea unde trăieşte Mihaela Rădulescu! Reacţia vedetei după atentatul şocant, soldat cu victime

Antena Sport Publicat: 30 iunie 2026, 13:32

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Atac cu bombă în localitatea unde trăieşte Mihaela Rădulescu! Reacţia vedetei după atentatul şocant, soldat cu victime
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Mihaela Rădulescu, reacţie după atentatul din Monaco / colaj Instagram, Profimedia Images

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Un atac cu bombă a avut loc în Principatul Monaco, oraşul-stat în care trăieşte Mihaela Rădulescu (56 de ani). Atentatul, produs luni seară, în jurul orei 21:00, s-a soldat cu trei victime. Au fost răniţi oligarhul ucrainean Vadim Iermolaiev (58 de ani) şi partenera acestuia şi un copil de 13 ani.

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Două dintre victime ar fi în stare critică. Iermolaiev ar avea o avere de 300 de milioane de dolari şi a fost vizat de sancţiuni din pricina presupuselor legături cu Rusia. (IMAGINI DE LA LOCUL ATENTATULUI, ÎN GALERIA FOTO)

Mihaela Rădulescu a distribuit un mesaj al Prinţului Albert, după atentatul cu bombă din Monaco

Mihaela Rădulescu, ce locuieşte în Monaco, având o casă acolo, a distribuit pe Instagram un mesaj al Prinţului Albert după tragedie. Mihaela Rădulescu a pus şi un emoticon cu un semn de rugăciune, pentru victimele atentatului.

Explozia criminală care a avut loc în această seară la Monaco este un șoc pentru întreaga comunitate monegască.

Gândurile mele se îndreaptă în primul rând către victime, familiile lor și locuitorii afectați direct de acest act odios. Prințesa Charlene, familia mea și cu mine dorim să vă exprimăm cea mai profundă condoleanță și sprijinul nostru neclintit.

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De asemenea, dorim să lăudăm munca remarcabilă a forțelor de securitate publică, care gestionează situația cu rigoare și calm și au permis un răspuns rapid pentru victime și securizarea spațiilor.

Sub autoritatea Guvernului, toate serviciile relevante ale statului sunt mobilizate în prezent, lucrând în strânsă cooperare cu autoritățile franceze. Avem încredere că acestea vor clarifica rapid circumstanțele acestei tragedii, vor identifica responsabilii și vor oferi toate răspunsurile necesare la fiecare nivel.

Mai mult ca niciodată, Principatul Monaco va rămâne unit și hotărât în ​​fața violenței și a criminalității. Siguranța comunității noastre a fost întotdeauna o prioritate; va rămâne așa mai mult ca niciodată, indiferent de amenințări”, a fost mesajul Prințului Albert de Monaco după tragedie, distribuit de Mihaela Rădulescu pe reţelele sociale.

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Atentatul cu bombă a fost produs cu un rucsac-capcană, lăsat de un bărbat lângă intrarea unui bloc de locuințe.

 

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