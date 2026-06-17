Cum l-a numit Mihaela Rădulescu pe Felix Baumgartner, după scandalul cu familia regretatului ei iubit

Aniversarea unuia dintre prietenii regretatului ei iubit, Felix Baumgartner, a făcut-o pe Mihaela Rădulescu să publice un text emoţionant pe contul ei de Instagram.
Mihaela şi Felix erau prieteni de familie cu Wade şi soţia acestuia. Mihaela i-a urat lui Wade “La mulţi ani!”, atât din partea ei, cât şi a regretatului ei iubit, Felix Baumgartner. (IMAGINI CU MIHAELA RĂDULESCU ŞI FELIX BAUMGARTNER ÎN GALERIA FOTO)
Mihaela Rădulescu, postare emoţionantă despre regretatul ei iubit, Felix Baumgartner
În textul emoţionant publicat pe contul ei de pe reţelele sociale, Mihaela Rădulescu l-a numit pe Felix Baumgartner “un prieten bun pentru mulţi”.
“Una dintre cele mai frumoase părți ale vieții sunt prietenii ADEVĂRAȚI pe care ni-i facem pe parcurs. Felix a fost un bun prieten pentru mulți, mult mai mult decât unii i-au fost prieteni buni lui. Se întâmplă multor celebrități sau oamenilor cu mai mulți bani decât alții. Și asta e ceva ce poți înțelege cu adevărat atunci când pierzi pe cineva atât de apropiat și drag, încât știai toate poveștile despre prietenii lui, pe care îi iubea cu adevărat și pentru care era doar «un alt prieten». Prietenii pe care Felix îi prețuia cel mai mult nu erau cei cu care putea doar să ia o cină, ci cei care îl puteau învăța ceva, care îl puteau inspira, care îl puteau ajuta să crească”, a transmis Mihaela Rădulescu, pe contul ei de Instagram.
Mihaela Rădulescu a avut o relaţie de aproape 12 ani cu regretatul paraşutist austriac Felix Baumgartner, decedat pe 17 iulie 2025, la Porto Sant’Elpidio, de lângă Fermo (Italia), în timpul unui zbor cu parapanta.
Mihaela Rădulescu a răspuns, recent, atacurilor venite dinspre familia lui Felix Baumgartner
În luna aprilie a acestui an, Mihaela Rădulescu a decis să rupă tăcerea despre familia lui Felix Baumgartner, în urma unor acuzaţii teribile venite dinspre rudele regretatului paraşutist.
Mihaela Rădulescu a susţinut că nu şi-a putut primi lucrurile înapoi, inclusiv ultimul cadou pe care i l-a făcut Felix Baumgartner. Ea a subliniat că nu le-a cerut niciodată părinţilor lui Felix Baumgartner nimic din averea uriaşă lăsată de regretatul paraşutist austriac.
„Este greu de crezut cât de mult am însemnat pentru acest OM incredibil și cum întregul șoc și durerea de la moartea lui au fost și mai mari pentru mine, fiind nevoită să trăiesc încă un șoc paralel. Sunt prea multe știri false și bârfe de Salzburg acolo, așa că iată varianta MEA de REALITATE. Cea despre care am tăcut complet timp de 8 luni:
– Nu, nu mi s-a permis timp de 8 luni să mă întorc la cele 2 case ale noastre din Elveția, DOAR ca să salvez pisicile noastre drăgălașe și să îmi iau înapoi lucrurile. Am ales ambele case împreună, le-am decorat împreună, am TRĂIT și AM IUBIT acolo.
– NU, nu i-am cerut niciodată familiei sale niciun ban, nici case, niciuna din cele 8 mașini şi motociclete de lux, ceasuri, barcă, nimic de valoare. Legea este clară: fără căsătorie, toate zecile de milioane merg la părinții lui. Ce nu mi-e clar este de ce nu poți lua totul, dar încearcă să accepți că durerea noastră ar trebui să ne țină aproape, am pierdut bărbatul care și-a iubit mama ca cel mai bun fiu și pe bărbatul care și-a iubit femeia ca cel mai bun bărbat adult…
“Nu i-am dat în judecată pe părinţi pentru nimic, nici pentru că mi-au invadat intimitatea”
– NU, NU i-am dat în judecată pe părinți pentru NIMIC, nici pentru că mi-au invadat intimitatea, intrând în casele noastre cu străini, invadând intimitatea lui Felix într-un mod în care l-ar fi îmbolnăvit, împachetând lucrurile mele ca pe niște gunoaie. Nu mă gândesc la ceva mai absurd decât să dau în judecată familia bărbatului meu.
– NU, nu am furat un Rolex sau o mașină după moartea lui, pentru numele lui Dumnezeu. Oricât de mult ar fi iubit unii să mă portretizeze ca… «românul tipic», chiar au ales românul greșit pentru a face asta. Ar trebui să le fie rușine tuturor, lucruri de genul ăsta îl fac pe Felix să arate ca un orb idiot. Dacă intenția a fost să mă rănească, scuze, l-ați rănit dublu.
– Timp de 8 luni mi s-a cerut să dovedesc proprietatea fiecărui obiect al meu din cele 2 case ale noastre, în 12 ani.
“Tăcerea mea a fost înţeleasă greşit”
– Sunt ultima persoană care vrea să aibă o conversație publică despre această nebunie, dar tăcerea mea a fost înțeleasă greșit ca… «să o tot umilim, să mințim despre ea, să angajăm 3 avocați împotriva ei» (3!!!, împotriva femeii care își dorea doar lucrurile înapoi, toate 3 plătite cu recordurile mondiale și munca grea a lui Felix…)
Fiecare limită a decenței a fost depășită și ceea ce mi-au făcut când în sfârșit am primit «permisiunea» să-mi iau lucrurile înapoi, nu este ceva despre care să tac. Respectul și reputația mea contează”, scria Mihaela Rădulescu pe contul ei.
- Tunul financiar reuşit de milionarul care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia!
- O mai recunoşti? Luminiţa Becali, apariţie surprinzătoare la slujbă, la biserica de 10 milioane de euro a patronului FCSB
- “Uimitoare” Imagini provocatoare cu logodnica lui Daniel Bîrligea: “Nu m-ar deranja să mă trezesc aşa zilnic”
- Adrian Mutu, între fosta şi actuala soţie! Imagini rare cu “Briliantul” şi motivul pentru care s-a întâmplat asta
- Jurnal Antena Sport | Dragoste la prima vedere