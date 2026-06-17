Cum l-a numit Mihaela Rădulescu pe Felix Baumgartner, după scandalul cu familia regretatului ei iubit

– Nu, nu mi s-a permis timp de 8 luni să mă întorc la cele 2 case ale noastre din Elveția, DOAR ca să salvez pisicile noastre drăgălașe și să îmi iau înapoi lucrurile. Am ales ambele case împreună, le-am decorat împreună, am TRĂIT și AM IUBIT acolo.

– NU, nu i-am cerut niciodată familiei sale niciun ban, nici case, niciuna din cele 8 mașini şi motociclete de lux, ceasuri, barcă, nimic de valoare. Legea este clară: fără căsătorie, toate zecile de milioane merg la părinții lui. Ce nu mi-e clar este de ce nu poți lua totul, dar încearcă să accepți că durerea noastră ar trebui să ne țină aproape, am pierdut bărbatul care și-a iubit mama ca cel mai bun fiu și pe bărbatul care și-a iubit femeia ca cel mai bun bărbat adult…

“Nu i-am dat în judecată pe părinţi pentru nimic, nici pentru că mi-au invadat intimitatea”

– NU, NU i-am dat în judecată pe părinți pentru NIMIC, nici pentru că mi-au invadat intimitatea, intrând în casele noastre cu străini, invadând intimitatea lui Felix într-un mod în care l-ar fi îmbolnăvit, împachetând lucrurile mele ca pe niște gunoaie. Nu mă gândesc la ceva mai absurd decât să dau în judecată familia bărbatului meu.

– NU, nu am furat un Rolex sau o mașină după moartea lui, pentru numele lui Dumnezeu. Oricât de mult ar fi iubit unii să mă portretizeze ca… «românul tipic», chiar au ales românul greșit pentru a face asta. Ar trebui să le fie rușine tuturor, lucruri de genul ăsta îl fac pe Felix să arate ca un orb idiot. Dacă intenția a fost să mă rănească, scuze, l-ați rănit dublu.

– Timp de 8 luni mi s-a cerut să dovedesc proprietatea fiecărui obiect al meu din cele 2 case ale noastre, în 12 ani.

“Tăcerea mea a fost înţeleasă greşit”

– Sunt ultima persoană care vrea să aibă o conversație publică despre această nebunie, dar tăcerea mea a fost înțeleasă greșit ca… «să o tot umilim, să mințim despre ea, să angajăm 3 avocați împotriva ei» (3!!!, împotriva femeii care își dorea doar lucrurile înapoi, toate 3 plătite cu recordurile mondiale și munca grea a lui Felix…)

Fiecare limită a decenței a fost depășită și ceea ce mi-au făcut când în sfârșit am primit «permisiunea» să-mi iau lucrurile înapoi, nu este ceva despre care să tac. Respectul și reputația mea contează”, scria Mihaela Rădulescu pe contul ei.