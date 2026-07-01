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(P) Cum pariezi pe cartonașe și ce statistici contează

Publicat: 1 iulie 2026, 13:21

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(P) Cum pariezi pe cartonașe și ce statistici contează
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Pariurile pe cartonașe sunt o piață mai puțin populară decât cele pe goluri sau cornere, dar cu un potențial bun pentru cei care urmăresc atent comportamentul echipelor și arbitrajul. Rezultatul meciului nu contează aici, ci intensitatea jocului și disciplina jucătorilor.

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Ce tipuri de pariuri pe cartonașe există

Piețele pe cartonașe funcționează similar cu cele pe goluri sau cornere. Cele mai frecvente opțiuni disponibile pe platformele de pariuri sportive:

  • Over/Under cartonașe: pariezi pe numărul total de cartonașe din meci (de exemplu, peste sau sub 4.5)
  • Total cartonașe pe echipă: pariezi pe câte cartonașe va primi o singură echipă
  • Primul cartonaș: pariezi pe care echipă va primi primul cartonaș
  • Cartonaș roșu Da/Nu: pariezi pe faptul că va fi sau nu un cartonaș roșu în meci
  • Handicap cartonașe: o echipă primește un avantaj sau dezavantaj în numărul de cartonașe

La unele operatoare, cartonașele galbene și roșii sunt punctate diferit (de exemplu, galben = 1 punct, roșu = 2 puncte), deci merită citite condițiile specifice înainte de plasare.

Ce statistici contează cu adevărat

Spre deosebire de pariurile pe goluri, unde forma ofensivă e esențială, pariurile pe cartonașe depind de alți factori:

  • istoricul disciplinar al echipelor: câte cartonașe primesc în medie pe meci
  • intensitatea rivalității: derby-urile și meciurile cu miză mare generează în mod constant mai multe faulturi
  • stilul de joc: echipele care presează agresiv tind să facă mai multe faulturi decât cele care controlează posesia
  • jucători cu tendință de cartonașe: anumiți fundași sau mijlocași defensivi acumulează cartonașe regulat

Aceste date sunt disponibile pe site-urile de statistici sportive și oferă un avantaj clar față de pariatul „pe intuiție”.

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De ce contează arbitrul

Un factor adesea ignorat, dar esențial pentru această piață, este arbitrul delegat la meci. Fiecare arbitru are un stil propriu: unii acordă cartonașe ușor, alții preferă avertismente verbale. Media de cartonașe pe meci a unui arbitru poate varia semnificativ.

Verificarea arbitrului delegat înainte de plasarea pariului poate schimba complet perspectiva asupra unui meci. Un arbitru cu medie de 5-6 cartonașe pe meci vs unul cu medie de 3 poate face diferența între un Over și un Under câștigător.

Pe ce meciuri funcționează mai bine

Meciurile cele mai potrivite pentru pariuri pe cartonașe sunt cele cu:

M1 la Piaţa Victoriei 2 este închisă: Staţia a fost inundată. Apa este de un metru pe linia metrouluiM1 la Piaţa Victoriei 2 este închisă: Staţia a fost inundată. Apa este de un metru pe linia metroului
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  • rivalitate directă sau miză mare (derby-uri, meciuri de play-off, meciuri de evitare a retrogradării)
  • echipe cu stiluri de joc contrastante (una ofensivă, una foarte defensivă)
  • arbitri cu medie mare de cartonașe

Meciurile fără miză reală sau cele între echipe care joacă lejer tind să aibă mai puține faulturi și, implicit, mai puține cartonașe. Pentru competițiile locale, articolele cu ponturi pariuri liga 1 pot oferi context despre tensiunile dintre echipe și meciurile cu potențial de joc dur.

Concluzie

Pariurile pe cartonașe sunt o piață de nișă care răsplătește pregătirea și analiza statistică. Nu depind de scor, ci de temperamentul meciului, stilul echipelor și arbitrajul delegat. Ca la orice alt tip de pariu, diferența o face informarea, nu ghicitul.

Pariurile sportive sunt destinate exclusiv persoanelor cu vârsta de peste 18 ani și ar trebui tratate ca divertisment, nu ca o metodă de câștig. Stabilește un buget clar dinainte și respectă-l indiferent de rezultat.

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