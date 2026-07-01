(P) Cum pariezi pe cartonașe și ce statistici contează

Pariurile pe cartonașe sunt o piață mai puțin populară decât cele pe goluri sau cornere, dar cu un potențial bun pentru cei care urmăresc atent comportamentul echipelor și arbitrajul. Rezultatul meciului nu contează aici, ci intensitatea jocului și disciplina jucătorilor.

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Ce tipuri de pariuri pe cartonașe există

Piețele pe cartonașe funcționează similar cu cele pe goluri sau cornere. Cele mai frecvente opțiuni disponibile pe platformele de pariuri sportive:

Over/Under cartonașe: pariezi pe numărul total de cartonașe din meci (de exemplu, peste sau sub 4.5)

Total cartonașe pe echipă: pariezi pe câte cartonașe va primi o singură echipă

Primul cartonaș: pariezi pe care echipă va primi primul cartonaș

Cartonaș roșu Da/Nu: pariezi pe faptul că va fi sau nu un cartonaș roșu în meci

Handicap cartonașe: o echipă primește un avantaj sau dezavantaj în numărul de cartonașe

La unele operatoare, cartonașele galbene și roșii sunt punctate diferit (de exemplu, galben = 1 punct, roșu = 2 puncte), deci merită citite condițiile specifice înainte de plasare.

Ce statistici contează cu adevărat

Spre deosebire de pariurile pe goluri, unde forma ofensivă e esențială, pariurile pe cartonașe depind de alți factori:

istoricul disciplinar al echipelor: câte cartonașe primesc în medie pe meci

intensitatea rivalității: derby-urile și meciurile cu miză mare generează în mod constant mai multe faulturi

stilul de joc: echipele care presează agresiv tind să facă mai multe faulturi decât cele care controlează posesia

jucători cu tendință de cartonașe: anumiți fundași sau mijlocași defensivi acumulează cartonașe regulat

Aceste date sunt disponibile pe site-urile de statistici sportive și oferă un avantaj clar față de pariatul „pe intuiție”.