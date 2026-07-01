(P) REPARATORUL.COM – 5 semne că instalația din apartamentul tău are nevoie urgentă de atenție

Majoritatea problemelor de instalații sanitare nu apar peste noapte. Se construiesc treptat, în luni sau chiar ani, până când ceva cedează în cel mai nepotrivit moment. Sâmbătă seara. Sau în prima zi de Crăciun.

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Vestea bună este că instalația îți dă semne înainte să capituleze. Trebuie doar să știi la ce să fii atent.

Presiunea apei scade fără o explicație clară

Dacă dușul care funcționa perfect acum trei luni a ajuns să abia curgă, nu da vina automat pe rețeaua de distribuție. Presiunea scăzută la robinet poate indica o conductă care începe să se îngusteze din cauza depunerilor de calcar, o garnitură care cedează sau, în cazuri mai grave, o fisură într-o țeavă din spatele peretelui.

Încearcă să observi dacă problema apare la un singur robinet sau în toată locuința. Dacă e generalizată, cauza e probabil mai aproape de intrarea în apartament.

Apar pete de umiditate pe pereți sau tavan

O pată galbenă sau maronie pe tavan nu este doar urâtă. Este un semnal că undeva, deasupra ta sau în spatele unui perete, există o scurgere activă. Cu cât o ignori mai mult, cu atât pagubele cresc.