5 alimente fundamendale în dieta lui Leo Messi! Aşa are un fizic de fier la 39 de ani. Ce nu mănâncă niciodată

Leo Messi este omul momentului la Mondialul din America. La 39 de ani, când mulţi fotbalişti bat în retragere, fotbalistul Argentinei încă arată un fotbal de clasă. Asta nu ar fi posibil fără o disciplină alimentară. Leo Messi are cinci alimente care sunt fundamentale în dieta lui. Despre ce este vorba? Aflăm în articolul de mai jos.

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5 alimente fundamendale în dieta lui Leo Messi!

La începutul carierei, Leo Messi nu punea preţ pe alimentaţie. Consuma frecvent dulciuri, băuturi carbogazoase, pizza și multă carne. Aşa au fost explicate desele lui stări de greață și chiar episoade de vomă în timpul meciurilor. Aici a fost momentul în care Messi a decis să facă schimbări importante în dietă. A renunțat complet la zahăr, la alimentele procesate și băuturile carbogazoase.

Iar din dieta lui Lionel Messi nu lipsesc acum „5 piese fundamentale”: apă, ulei de măsline de calitate, cereale integrale, fructe și legume proaspete, la care se adaugă nuci și semințe. Totodată el pune accent pe proteine slabe (pește și pui) și carbohidrați complecși (quinoa).

Planul său alimentar zilnic arată în felul următor:

Mic dejun: Apă cu lămâie, un bol de granola, pâine prăjită cu ulei de măsline și banane acoperite cu miere.

Prânz: O masă bogată în proteine și fibre, compusă din quinoa, legume proaspete și pește la grătar.