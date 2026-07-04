Leo Messi, de neoprit! A marcat un gol superb în Argentina – Capul Verde după ce i s-a lipit mingea de picior

Leo Messi continuă evoluţiile remarcabile de la Cupa Mondială 2026, iar superstarul sud-american a reuşit să fie din nou în plan principal la duelul dintre Argentina şi Capul Verde, din 16-mile turneului final.
Atacantul de la Inter Miami a fost activ în prima parte şi a avut nevoie de mai multe faze pentru a-şi regla tirul, iar Vozinha nu a mai putut face nimic în minutul 29 al duelul din Statele Unite.
Leo Messi continuă să impresioneze la Cupa Mondială
O pasă venită din partea lui Lisandro Martinez, de peste 30 de metri, l-a găsit pe Leo Messi în careu, iar decarul argentinian a preluat excelent şi de acolo a urmat o finalizare fără şanse pentru goalkeeperul din Insulele Capului Verde, Vozinha.
Sud-americanul a înscris cu piciorul drept, din apropiere, cu o execuţie puternică, sub bară, după ce a scăpat de marcajul lui Dini Borges. De altfel, Messi a mai fost aproape să marcheze, cu un şut din lovitură liberă, plus o execuţie din careu, însă de fiecare dată nu a fost suficient de precis.
Bătălie incredibilă pentru titlul de golgheter la Cupa Mondială
Pentru Leo Messi a fost al 7-lea gol în competiţie şi l-a întrecut din nou pe Kylian Mbappe, cel care este la borna 6 după dubla din victoria Franţei, din 16-mi, cu Suedia, 3-0. De asemenea, în acest top se află şi Erling Haaland, cel care a punctat în 5 rânduri, având totodată un meci în care nu a jucat deloc, spre deosebire de adversarii săi.
Marele rival al lui leo Messi, Cristiano Ronaldo, a punctat şi el în victoria Portugaliei, 2-1, contra Croaţiei, şi a ajuns la cota 3 la actualul turneu final. Sud-americanul este acum şi cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale, însă bătălia cu Mbappe rămâne una ce este extrem de încinsă.
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