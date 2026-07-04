Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Leo Messi, de neoprit! A marcat un gol superb în Argentina – Capul Verde după ce i s-a lipit mingea de picior
VIDEO

Leo Messi, de neoprit! A marcat un gol superb în Argentina – Capul Verde după ce i s-a lipit mingea de picior

Mihai Alecu Publicat: 4 iulie 2026, 1:45

Comentarii
Leo Messi, de neoprit! A marcat un gol superb în Argentina – Capul Verde după ce i s-a lipit mingea de picior

Messi a marcat în duelul dintre Argentina şi Capul Verde. Foto: Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Leo Messi continuă evoluţiile remarcabile de la Cupa Mondială 2026, iar superstarul sud-american a reuşit să fie din nou în plan principal la duelul dintre Argentina şi Capul Verde, din 16-mile turneului final.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Atacantul de la Inter Miami a fost activ în prima parte şi a avut nevoie de mai multe faze pentru a-şi regla tirul, iar Vozinha nu a mai putut face nimic în minutul 29 al duelul din Statele Unite.

Leo Messi continuă să impresioneze la Cupa Mondială

O pasă venită din partea lui Lisandro Martinez, de peste 30 de metri, l-a găsit pe Leo Messi în careu, iar decarul argentinian a preluat excelent şi de acolo a urmat o finalizare fără şanse pentru goalkeeperul din Insulele Capului Verde, Vozinha.

Sud-americanul a înscris cu piciorul drept, din apropiere, cu o execuţie puternică, sub bară, după ce a scăpat de marcajul lui Dini Borges. De altfel, Messi a mai fost aproape să marcheze, cu un şut din lovitură liberă, plus o execuţie din careu, însă de fiecare dată nu a fost suficient de precis.

Bătălie incredibilă pentru titlul de golgheter la Cupa Mondială

Pentru Leo Messi a fost al 7-lea gol în competiţie şi l-a întrecut din nou pe Kylian Mbappe, cel care este la borna 6 după dubla din victoria Franţei, din 16-mi, cu Suedia, 3-0. De asemenea, în acest top se află şi Erling Haaland, cel care a punctat în 5 rânduri, având totodată un meci în care nu a jucat deloc, spre deosebire de adversarii săi.

Reclamă
Reclamă

Marele rival al lui leo Messi, Cristiano Ronaldo, a punctat şi el în victoria Portugaliei, 2-1, contra Croaţiei, şi a ajuns la cota 3 la actualul turneu final. Sud-americanul este acum şi cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale, însă bătălia cu Mbappe rămâne una ce este extrem de încinsă.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte goluri va marca Lionel Messi în Argentina - Capul Verde?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Meseria riscantă şi neobişnuită care îţi aduce 90.000 de euro pe an şi mese gratuite. Care este secretul
Observator
Meseria riscantă şi neobişnuită care îţi aduce 90.000 de euro pe an şi mese gratuite. Care este secretul
Mihai Stoica a anunțat un nou transfer la FCSB: ”În seara asta închidem”
Fanatik.ro
Mihai Stoica a anunțat un nou transfer la FCSB: ”În seara asta închidem”
1:31 4 iul.

LIVE VIDEOArgentina – Capul Verde 1-0, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY. Messi l-a învins pe Vozinha
1:15 4 iul.

Lionel Messi scrie istorie în meciul contra Capului Verde. Topul în care e devansat doar de Cristiano Ronaldo
1:09 4 iul.

Gestul uriaş făcut de Cristiano Ronaldo pentru un tânăr care şi-a pierdut familia într-o tragedie cumplită
0:51 4 iul.

Meciul Mexic – Anglia poate fi reprogramat! Selecționerul Javier Aguirre a răbufnit: „Ar fi ca un pumn în stomac”
0:18 4 iul.

Trei concluzii după Australia – Egipt 1-1, 2-4 d.l.d.: „Faraonii” de la Al Ahly și Africa de Nord la putere
23:54

VIDEOAustralia – Egipt 1-1 (2-4, d.l.d). Mohamed Salah, în optimile Campionatului Mondial
Vezi toate știrile
1 Comunicatul FIFA după scandalul golului anulat în minutul 90+13 la Portugalia – Croaţia 2-1 2 VIDEOCe le-a spus arbitrul croaţilor după cea mai controversată fază de la Mondial, din minutul 90+13 al partidei cu Portugalia 3 “De ce l-ați scos pe Ronaldo?”. Răspunsul tranșant al lui Roberto Martinez după “thriller-ul” Portugalia – Croația 4 Răzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul român 5 VIDEOPortugalia – Croația 2-1! Dramatism total! Croații, gol anulat la ultima fază! Goncalo Ramos, eroul lusitanilor 6 Sorana Cîrstea s-a amuzat după ce a aflat adversara din turul 3 de la Wimbledon: “Rar mi s-a întâmplat aşa ceva”
Citește și
Cele mai citite
Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelorCum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor
Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026
Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!
Kylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa MondialăKylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa Mondială