Leo Messi, de neoprit! A marcat un gol superb în Argentina – Capul Verde după ce i s-a lipit mingea de picior

Leo Messi continuă evoluţiile remarcabile de la Cupa Mondială 2026, iar superstarul sud-american a reuşit să fie din nou în plan principal la duelul dintre Argentina şi Capul Verde, din 16-mile turneului final.

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Atacantul de la Inter Miami a fost activ în prima parte şi a avut nevoie de mai multe faze pentru a-şi regla tirul, iar Vozinha nu a mai putut face nimic în minutul 29 al duelul din Statele Unite.

Leo Messi continuă să impresioneze la Cupa Mondială

O pasă venită din partea lui Lisandro Martinez, de peste 30 de metri, l-a găsit pe Leo Messi în careu, iar decarul argentinian a preluat excelent şi de acolo a urmat o finalizare fără şanse pentru goalkeeperul din Insulele Capului Verde, Vozinha.

Sud-americanul a înscris cu piciorul drept, din apropiere, cu o execuţie puternică, sub bară, după ce a scăpat de marcajul lui Dini Borges. De altfel, Messi a mai fost aproape să marcheze, cu un şut din lovitură liberă, plus o execuţie din careu, însă de fiecare dată nu a fost suficient de precis.

Bătălie incredibilă pentru titlul de golgheter la Cupa Mondială

Pentru Leo Messi a fost al 7-lea gol în competiţie şi l-a întrecut din nou pe Kylian Mbappe, cel care este la borna 6 după dubla din victoria Franţei, din 16-mi, cu Suedia, 3-0. De asemenea, în acest top se află şi Erling Haaland, cel care a punctat în 5 rânduri, având totodată un meci în care nu a jucat deloc, spre deosebire de adversarii săi.