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Ce nu mănâncă niciodată Simona Halep. Mulți români consideră sănătoase aceste alimente, ea le evită!

Radu Constantin Publicat: 3 iulie 2026, 11:07

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Ce nu mănâncă niciodată Simona Halep. Mulți români consideră sănătoase aceste alimente, ea le evită!
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Dieta sportivei Simona Halep ar putea să surprindă pe multă lume, mai ales dacă vorbim și de un desert care reprezenta o adevărată slăbiciune pentru fostul lider mondial. Totodată, ea a tăiat de pe listă alimente care sunt sănătoase și pe care le consumă mai toată lumea. Despre ce este vorba? Aflăm în articolul de mai jos.

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Simona Halep și-a încheiat cariera în tenisul de performanță, însă nu și obiceiurile care au ajutat-o să ajungă în vârful sportului mondial. Fosta lideră WTA continuă să fie extrem de atentă la alimentație, chiar dacă nu mai are programul solicitant din circuitul profesionist.

De-a lungul carierei, Halep nu a urmat diete drastice pentru a slăbi. Secretul ei a fost întotdeauna moderația. Mănâncă aproape orice îi place, însă în cantități controlate, astfel încât să își mențină echilibrul și forma fizică.

Un detaliu care i-a surprins pe mulți a fost dezvăluit chiar de Simona. Sportiva a recunoscut că și-a făcut un adevărat ritual din a mânca cheesecake în fiecare seară, desert care o ajuta inclusiv din punct de vedere psihic.

„Cheesecake la desert în fiecare seară şi a mers destul de bine. Am avut desert în fiecare zi, nu mi-a lipsit. Mă face să mă simt mai bine. Nu am o dietă. Mănânc tot ce îmi place, dar lejer, de câteva ori pe zi. Ador pastele, pizza, ciocolata și înghețata”, mărturisea Simona Halep.

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Meniul fostei campioane este bazat pe un echilibru între proteine și carbohidrați. Dimineața începe, de regulă, cu ouă și legume, pentru un aport ridicat de vitamine și energie. La prânz și cină preferă preparate precum paste cu pui, pește sau fructe de mare, în funcție de preferințe și de program.

În perioada în care evolua în circuitul WTA, Simona avea și un mic răsfăț după victoriile importante: o porție de pizza. În schimb, există câteva produse pe care le evită aproape complet, printre care cafeaua, băuturile carbogazoase și somonul.

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