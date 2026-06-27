Cine este iubita lui Kylian Mbappe. Fotbalistul a renunţat la modelul transgender, pentru o viaţă cu ea

Kylian Mbappe se numără printre jucătorii momentului de la Mondialul din America.
Pe lângă evoluţia bună, el a reuşit să atragă atenţia tabloidelor mereu şi cu viaţa personală.
Recent, s-a speculat că Kylian Mbapp ar avea o relație cu actrița spaniolă Ester Expósito.
Potrivit The Sun, cei doi ar forma un cuplu încă din luna februarie, iar în luna mai au fost fotografiați împreună în timpul unei vacanțe pe iaht, imagini ce au alimentat speculațiile despre relația lor. Nici Mbappe, nici Expósito nu au confirmat oficial aceste informații.
În timp ce Kylian Mbappe se luptă la naţioanala Franţei, actrița a atras atenția pe rețelele sociale, după publicarea unei fotografii în costum de baie, imagine care a devenit virală și a generat numeroase reacții din partea fanilor.
Ester Expósito a devenit cunoscută la nivel internațional datorită rolului Carla Rosón din serialul Elite. Până acum actrița nu a fost prezentă la meciurile Franței de la Campionatul Mondial.
În trecut, Kylian Mbappe a avut o relaţie şi cu Ines Rau, un model trans care a apărut pe coperta Playboy.
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