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Cum arată Corina Caciuc acum. A strălucit la botezul fiului ei și al lui Laurențiu Reghecampf. Cât au costat cele două rochii

Radu Constantin Publicat: 24 iunie 2026, 13:55

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Cum arată Corina Caciuc acum. A strălucit la botezul fiului ei și al lui Laurențiu Reghecampf. Cât au costat cele două rochii
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Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc au avut parte de unul dintre cele mai emoționante momente din viața lor de familie. Sâmbătă, 20 iunie, cei doi și-au creștinat băiețelul cel mic, pe Landon, în cadrul unei ceremonii restrânse, la care au participat doar nașii și câțiva apropiați. As.ro a oferit aici mai multe informații și imagini despre eveniment.

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Deși evenimentul a fost organizat departe de ochii publicului, imaginile de la botez au ajuns ulterior pe rețelele de socializare, iar atenția internauților s-a îndreptat rapid către apariția impecabilă a Corinei Caciuc.

Pentru ceremonia religioasă, partenera lui Laurențiu Reghecampf a ales o rochie galbenă elegantă, cu decolteu, care i-a pus în valoare silueta. Potrivit Libertatea, ținuta este semnată de brandul Babyboo și are un preț de aproximativ 1.019 lei.

După slujba de botez, invitații s-au îndreptat către locația unde a avut loc petrecerea, un restaurant exclusivist decorat special pentru acest moment important. Aici, Corina Caciuc a schimbat complet registrul și a apărut într-o ținută spectaculoasă, care nu a trecut neobservată.

Bruneta a optat pentru o rochie roșie, sofisticată și extrem de elegantă, creație a cunoscutului designer român Maria Lucia Hohan. Conform aceleiași surse, piesa vestimentară are o valoare de aproximativ 8.500 de lei.

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