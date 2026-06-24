Cum arată Corina Caciuc acum. A strălucit la botezul fiului ei și al lui Laurențiu Reghecampf. Cât au costat cele două rochii

Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc au avut parte de unul dintre cele mai emoționante momente din viața lor de familie. Sâmbătă, 20 iunie, cei doi și-au creștinat băiețelul cel mic, pe Landon, în cadrul unei ceremonii restrânse, la care au participat doar nașii și câțiva apropiați. As.ro a oferit aici mai multe informații și imagini despre eveniment.

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Deși evenimentul a fost organizat departe de ochii publicului, imaginile de la botez au ajuns ulterior pe rețelele de socializare, iar atenția internauților s-a îndreptat rapid către apariția impecabilă a Corinei Caciuc.

Pentru ceremonia religioasă, partenera lui Laurențiu Reghecampf a ales o rochie galbenă elegantă, cu decolteu, care i-a pus în valoare silueta. Potrivit Libertatea, ținuta este semnată de brandul Babyboo și are un preț de aproximativ 1.019 lei.

După slujba de botez, invitații s-au îndreptat către locația unde a avut loc petrecerea, un restaurant exclusivist decorat special pentru acest moment important. Aici, Corina Caciuc a schimbat complet registrul și a apărut într-o ținută spectaculoasă, care nu a trecut neobservată.

Bruneta a optat pentru o rochie roșie, sofisticată și extrem de elegantă, creație a cunoscutului designer român Maria Lucia Hohan. Conform aceleiași surse, piesa vestimentară are o valoare de aproximativ 8.500 de lei.